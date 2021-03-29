中美最大公因數 氣候變化怎合作？

2021年僅僅過了幾個月，中國遇上近十年最強沙塵暴，黃沙紛飛漫天蓋地，民眾驚呼一覺醒來如在火星；美國碰着十多年最強冰雪暴，千里冰封雪虐風饕，德州缺水斷電陷入人道危機。人類活動嚴重擾亂了大氣環流，氣候變化使極端天氣災害更加頻繁、更加嚴重，無分國界也無分意識形態，不講實力亦不講地緣政治，中國、美國、全世界都無法逃避這個生存威脅。

擬建聯合工作組 助淨排放歸零

中美高層阿拉斯加戰略對話，鏡頭面前交鋒再激烈，也未有蓋住雙方探索合作應對氣候變化的意願。美國國務卿布林肯會後指出，在氣候問題上，美中兩國利益有所相交。中方公開信息更為積極，表示中美會成立氣候變化聯合工作組。只是拜登政府對於和中國合作顯得矯情，強調「會上未有成立」。

人類要應對氣候變化，避免溫度失控上升，各國就必須將碳排放降下來，並最終實現碳中和，把淨排放歸零。這並非不可能，只是不容易。中美作為世界兩大排放國，一起參與，自然少不得。

微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）今年出版新書《如何避免氣候災難：我們擁有的解決方案和我們需要的突破》（How to Avoid a Climate Disaster：The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need），主張減排終歸是個金錢問題，低碳零碳綠色科技不是不存在，衰在貴，而中美合作對減價普及至關重要。

蓋茨指出，人類每年向大氣層注入510億噸溫室氣體。這是甚麼概念？用美國太空總署的比喻，每10億噸溫室氣體，重量相當1萬艘滿載美軍航母。人類每年排放溫室氣體的總量，是這個數的51倍。

水泥鋼鐵塑膠 碳排放元兇

書中打破了一般印象，點出碳排放元兇並非交通工具，而是水泥、鋼鐵、塑膠等製造業。這些物料的生產過程會釋出大量二氧化碳等溫室氣體，佔總排放31%。第二位發電佔27%。緊接是農業與畜牧業，佔19%。交通運輸只佔16%。其餘7%來自空調和冷藏。

要把這規模不可思議的碳排放減至零，技術上障礙其實不大。例如美國民間已在研發技術，以微生物驅動化學作用，在水泥生產過程中把碳分子鎖住，而非變成二氧化碳排走；更有技術能把生產鋼鐵的爐渣，加入二氧化碳再加工，最終變成水泥，反過來吸收溫室氣體。

只是以新技術生產存在「綠色溢價」（green premium），成本遠高於傳統技術。蓋茨比喻，如果減排每噸成本是100美元，每年減排510億噸就成本超過5萬億美元，世界各國都出不起這種錢。這更不可能說服印度等發展中國家改用綠色技術，因為他們會無可厚非地說「我們只是嘗試為民眾提供最基本需要，建造比你小得多的房屋」。

蓋茨提出，世界需要持續科技創新，在未來10年將「綠色溢價」降低至少95%，這才有望及時實現碳中和。「5萬億美元變成2,500億美元的時候，問題就真正可以入手。」全球範圍內，美國無疑擁有創新和科研優勢；蓋茨早前就疫情和疫苗問題，與電動車品牌Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）激辯，最近亦大讚對方是應對氣候變化的一大貢獻者。

蓋茨倡聯手拓綠色科技 達雙贏

對於中國，蓋茨表明，美國與中國合作應對氣候問題超級重要。他稱，世界接近一半水泥與一半鋼鐵都產自中國，而中國仍在支持使用煤碳，並經一帶一路協助其他國家以煤碳發電；但與此同時，中國產業使得電池、太陽能發電板（光伏）、電動車這些對抗氣候變化的重要產品，價格大幅下降，令世界更容易負擔得起。他還提到，中國企業也在加大研發投資力度，而創新就是解決氣候問題的關鍵。

蓋茨因此認為，中美應該集合力量與各自所長，聯手推動綠色科技研發，將「綠色溢價」打下來；美國更應探討以雙贏辦法，協助中國提早實現2060年碳中和目標，並盡早減少使用煤碳。他強調，不論是發達國還剩的少數煤碳發電，還是中印為首發展中國家仍在大量使用的，都需要換成綠色能源方能實現目標。

蓋茨的思路和觀點相當清晰合理，只是現實中的氣候問題仍然充滿政治，為中美聯手造成可觀障礙。

美國朝野認定需要阻止中國超前，拜登政府正受着國內巨大要求對華強硬壓力。美國氣候特使、前國務卿克里（John Kerry）年初形容，美方會視氣候變化為「關鍵獨立議題」尋求與中國合作。然而事實上，應對氣候變化絕非獨立議題，而是正如蓋茨所講的關鍵在於科技創新，這可能已足令中美重回對抗境地。

美國與西方雖然明白應對氣候變化少不了中國，卻同時害怕中國國際影響力上升，是為阻礙雙方真正合作的核心矛盾。中國光伏產能雖令價格大幅下降，協助這種綠色科技普及，惟同時也衍生了和歐美的貿易爭端。鋰電池也是同樣道理，美國希望改變關鍵供應鏈依賴中國現狀，拜登亦已指示華府就此制定策略。

電動車甚至是更為敏感的產品。電動化、智能化、自動化是汽車發展大趨勢，智能汽車被認為是智能手機之後，下一款改變世界面貌的普及產品，美國無疑不會容許中國向世界輸出智能汽車技術、主導產業標準。遑論汽車業是美國傳統重要產業，支撑近1,000萬職位，而電動巴士已是中國不少城市標準的時候，美國電動車銷量只及中國一半，這恐怕會進一步加深美國猜忌。

須拋政治包袱 降技術分享門檻

此外，排減目標時間也是政治。中國主張各國對氣候變化有「共同但有區別」責任，發達國要負起首先大量排放的歷史責任，而中國2060年碳中和目標，比歐洲主流遲10年。西方希望中方做得更多，但就中方而言這既有平衡經濟發展的考量，同時亦有保留一定對西方籌碼的需求，而且也無法排除美國再有特朗普式人物執政，撕毀國際氣候協議。

就這零碳目標時差，蓋茨期望美國以合作雙贏方式助中國提早達標，但現實是，美方仍然未有突破圍堵、孤立中國的對抗式舊思維。美媒披露，拜登政府認為對話難以令中國提前目標，有意重點拉攏其他亞洲國家設立與美國氣候倡議，迫使中國就範。美方以其一貫邏輯行事，國際應對氣候變化恐要白折騰。美國人均排放量遠超中國，自己卻不帶頭減排，亞洲眾多發展中國家會接受美國口中的標準嗎？

4月22日世界地球日，美國料會首次公布減排目標，拜登計劃與多國領袖舉行會議，也邀請了中國參與。中美屆時會否和怎樣良性互動，可說就是一塊試金石，或會決定中美關係是美方所稱「競爭合作且對抗」，還是只有對抗，其他都是說說而已。

中美要真正實現蓋茨理想的氣候合作，必先拋開政治包袱，舉行定期對話，重建一定程度互信，再設法降低技術分享門檻。中美促成2015年底《巴黎協定》前，聯合工作組已運作超過2年半，今次能否順利恢復，這時最為考驗雙方外交智慧與氣魄。所幸的是，中美氣候代表解振華、克里有過當年合作經驗，有一定私交。以應對氣候變化作為中美管控分歧、擴大合作的典範，歷史機遇就在今朝。

▲ 氣候變化使極端天氣災害更加頻繁、更加嚴重，無分國界也無分意識形態，不講實力亦不講地緣政治。圖為沙塵暴下黃沙紛飛的北京故宮。（中新社資料圖片）