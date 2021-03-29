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聯想下月8日發布 電競手機Legion 2 Pro

行政人員版 2021/03/29

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近年掀起電競熱潮，為迎合消費者需求，愈來愈多電子品牌推出電競手機。聯想（Lenovo）旗下的電競產品品牌Legion，宣布下月8日舉行發布會，屆時將對外公布Legion 2 Pro電競手機。

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欄名 : 科技新知

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