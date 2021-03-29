聯想下月8日發布 電競手機Legion 2 Pro 行政人員版 2021/03/29 分享： 近年掀起電競熱潮，為迎合消費者需求，愈來愈多電子品牌推出電競手機。聯想（Lenovo）旗下的電競產品品牌Legion，宣布下月8日舉行發布會，屆時將對外公布Legion 2 Pro電競手機。 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 App Store + Google Play 被揭欺詐程式204款 今日 App Store + Google Play 被揭欺詐程式204款 指假扮維吾爾族 fb刪500黑客帳戶 2021/03/26 指假扮維吾爾族 fb刪500黑客帳戶 小米智能手機 去年出貨1.46億部 2021/03/26 小米智能手機 去年出貨1.46億部 LINE終止中國開發據點 存韓資料移回日本 2021/03/25 LINE終止中國開發據點 存韓資料移回日本 高通視Switch競爭對手 研手提家用遊戲主機 2021/03/25 高通視Switch競爭對手 研手提家用遊戲主機 聯想集團（00992） 聯想集團（美：LNVGY） Lenovo 電競 電競周邊配件 科技硬件 科技行業 科技軟件 商業 產品 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入