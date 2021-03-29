App Store + Google Play 被揭欺詐程式204款 行政人員版 2021/03/29 分享： 外國防毒軟體公司Avast最近發表調查報告，其研究人員在Apple App Store和Google Play商店內，竟發現204款Fleeceware欺詐程式，目前已騙取用戶近4億美元（約31億港元 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 聯想下月8日發布 電競手機Legion 2 Pro 今日 聯想下月8日發布 電競手機Legion 2 Pro 指假扮維吾爾族 fb刪500黑客帳戶 2021/03/26 指假扮維吾爾族 fb刪500黑客帳戶 小米智能手機 去年出貨1.46億部 2021/03/26 小米智能手機 去年出貨1.46億部 LINE終止中國開發據點 存韓資料移回日本 2021/03/25 LINE終止中國開發據點 存韓資料移回日本 高通視Switch競爭對手 研手提家用遊戲主機 2021/03/25 高通視Switch競爭對手 研手提家用遊戲主機 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 手機Apps QR Code Google Play App Store 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入