長假防疫須自律 免清零再功敗垂成

本港疫情進入清零關鍵時刻，適逢長假在即，專家認為暫時不宜放寬限聚措施，以免疫情反彈。大家應汲取之前教訓，當局固然要將防疫措施做得到位，市民亦切勿貪一時之快，在長假期間放縱群聚，以致增加播疫風險，各方須自律配合，鞏固得來不易的控疫成果，爭取香港早日清零。

澳門成功清零 通關後旅客量增

連續兩天本地零確診，是令人相當鼓舞的好消息，即使昨天有1宗初步源頭不明個案，正正反映第4波疫情已近尾聲，出現反覆在所難免。限聚措施後天屆滿，政府專家顧問許樹昌認為現時是清零臨門一腳，大家宜忍耐多一會，待社區隱形傳播鏈被切斷才逐步放寬，對本港經濟民生更為有利。

專家認為應維持社交距離措施多一段時間是可以理解，因過往經驗顯示，市民已出現抗疫疲勞，往往趁長假郊遊、約親友聚餐聚會，甚至到酒店Staycation鬆弛一下，結果因一時放縱，沒有做好社交距離措施，長假過後確診數字大幅回升。尤其當疫情緩和，政府一放寬措施，疫情便再反彈，以致之前幾次清零在望，最終卻功敗垂成。

香港應參考周邊地區的成功清零經驗。澳洲墨爾本市去年經歷近4個月全面封城的慘痛教訓，令到全國民眾對控疫都不敢掉以輕心，願配合政府的遏止社區感染的嚴厲封城措施，維多利亞省剛在上周五達到社區連續28天清零而解封，而當局亦趁疫苗開打鼓勵民眾接種，冀能盡快恢復與國際通關。

澳門在防疫上做得非常到位，外防輸入，內防爆發，民眾又配合，截至昨天已連續第364天清零，與內地恢復通關，令訪澳遊客量亦逐步回升，單是過去一周錄得逾18.9萬人次遊客，反觀香港的旅客同期僅970人次，更凸顯清零對通關和經濟復常的重要性。

政府加強執法 做好清零收尾

港人不想再被限聚措施折騰下去，眼見清零在望，在未來兩、三星期，包括復活節長假，更應自律，恪守社交距離，切斷社會潛在隱形傳播鏈，切勿貪一時歡愉，在長假開派對或群聚，增加傳播風險。

市民亦應正視接種疫苗有助經濟社會復常，趁當前疫苗供應充裕、復活節長假在即，盡快預約接種，既可在長假打針後有足夠時間在家休息，亦可盡公民責任，為清零及經濟復常出一分力。

港府則要做好清零收尾工作，一方面要在長假期間加強巡查，嚴格執法，讓處所和市民恪守防疫規則；另方面一發現源頭不明個案，透過檢測或封區，及早追蹤到隱形病人，盡速切斷傳播鏈。

清零進入關鍵時刻，官民更應把握這次機會，齊心合力切斷隱形傳播鏈，切實做到社區清零，內地和周邊地區才會安心與香港盡早恢復通關，有助加快香港社會復常和經濟復甦步伐。

責任編輯：楊雨