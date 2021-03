塑出循環經濟　永續膠生命

即棄塑膠製品,特別是膠袋,往往被指與環保背道而馳,有人提出以紙袋、棉布袋取代膠袋。但事實上,造紙袋要伐木、種棉花要大量灌溉,製造過程也消耗不少地球資源。根據英國環境局的研究,一個紙袋至少重複使用3次,棉布袋則至少重複使用131次,才會比即棄膠袋更環保。所以,塑膠環保與否,取決於人類能否善用,才能在環保、方便和衞生之間取得平衡。

日常衣食住行所產生的溫室氣體或多或少會對環境造成影響,長遠導致全球暖化,引發極端氣候,衝擊全球生態。在社會經濟進步的同時,人均塑膠消耗量亦與日俱增。根據世界經濟論壇發表的《新塑膠經濟︰反思塑膠未來(The New Plastics Economy Rethinking the future of plastics)》報告,全球塑膠產量自20世紀60年代以來,至今已躍升了20倍至逾3億噸,當中消耗量最大的是塑膠包裝,約佔整體塑膠產業的26%。

回收再生覓出路

既然Reduce/Replace(減少使用或改用代替品)未必能有效平衡經濟、社會及環境的要求,Recycle(回收)和Reuse(再生再用)或許是更符合可持續發展的方針。幫助塑膠製品有效回收、循環再用以及無害進入環境,當中所涉及的塑膠原料、加工工藝、回收及再生技術都是大學問,掌握得到就能搶佔可持續發展的商機。

CHINAPLAS 2021是目前規模數一數二的世界級塑料橡膠展,今屆中外展商數目突破3,600家,展覽面積350,000平方米,相當於48個標準足球場﹗展會將於4月13至16日在深圳國際會展中心舉行,主題聚焦「新時代.新動力.永續創新」,展示接近300項全球或亞洲首發技術以及嶄新概念和原料。多家國際龍頭企業已報名參觀,包括雀巢、養生堂、亨氏、3M、FITBIT、LG Chem、飛利浦、聯想、華為、中興、VIVO、美的、海爾、創維、富士康、上汽大眾、比亞迪等。

▲ CHINAPLAS 2021將於4月13日至16日於深圳舉行,在展會開幕前一日亦會舉辦「塑料回收再生與循環經濟論壇暨展示會」。

環保塑膠有商機

塑膠輕身耐用,易於加工成形,免卻後續處理工序,直接減少生產耗能,其性價比極高,並非其他材料能夠輕易取代。所以,不少品牌為實現可持續發展理念,都以較環保的塑膠原料為選項之一,有效管理產品整個生命周期對環境的影響。例如,福特在汽車前照燈中使用麥當勞的咖啡豆銀皮;高露潔研發可回收牙膏管;可口可樂用海洋廢棄塑膠製造可樂瓶;雀巢投資食品級再生塑膠包裝等等。CHINAPLAS 2021的「生物塑料專區」和「再生塑料專區」展商致力研發及展示創新的生物基、含再生成分、可完全分解等塑膠原料,幫助品牌實現可持續方面的承諾。

▲ 展會上展示多項嶄新回收科技和設備,並設有現場操作示範。

廢棄管理應得宜

無論塑膠、紙品、木材或金屬,如果社會缺乏廢棄物管理意識、設施和技術,各類資源在使用後隨意棄置,得不到妥善處理,沒有循環再生的機會,都會對環境造成不良影響。如何將塑膠廢棄物有效回收、化廢為寶,無疑是建立塑膠永續生命周期面臨着的一大挑戰。

每個類別的塑膠廢棄物需要特定的處理方法,亦要兼顧處理成本及再生顆粒的品質。CHINAPLAS 2021特別設立「回收再生科技專區」,來自挪威、瑞士、德國、比利時的展商,將展出貫穿回收鏈每個環節的先進回收機械設備及循環利用科技,支持分選、撕碎、清洗、脫水、乾燥和造粒等工序,切合目前趨勢。

想認識更多循環經濟,可參與CHINAPLAS 2021開幕前一日(4月12日)舉辦的「塑料回收再生與循環經濟論壇暨展示會」,會上將邀請中外政府官員、行業組織、品牌商、材料及機械供應商等優秀企業參會並演講,圍繞着塑料回收再生國際趨勢及政策導向、領先地區回收分類經驗、再生利用創新思路與成果等內容,縱論全球循環經濟宏觀走勢與熱點,為業界清晰勾勒亞洲,乃至全球塑料回收再生產業格局與前景。

另一個解決即棄塑膠製品棄置積聚問題的環保方案是生物降解樹脂。2021年啟動的國家「十四.五」規劃中,把生物降解樹脂訂為發展要點,加強防治塑料污染,為業界帶來發展新機遇。展會期間將舉辦「第八屆中國國際生物降解樹脂研討會」,總結「十三.五」期間的生物降解樹脂發展狀況,以及發布「十四.五」期間的有關規劃,並介紹不同的生物降解樹脂生產技術和應用,為有意拓展循環經濟的塑料商和製品廠提供明確路向。

建立塑膠正面形象

即棄塑膠製品只是眾多塑膠製品中的一種,隨着科技進步,綠色原料出現,這類製品都可以有永續生命周期,大大減輕對環境造成負擔。盡管如此,「源頭減廢,人人有責」,大家應避免使用不必要的塑膠製品。

為推動循環經濟的塑膠產品設計,從源頭開始投入可持續發展,展會的重頭戲之一——「設計 x 創新」設計論壇,期望透過設計大師的分享,啟發創新材料和科技靈感,而「可持續的產品設計」就是其中一個主題。設計論壇將雲集設計大師和知名品牌,分享相關案例和暢談未來趨勢。此外,還設立了創新設計廊,旨在聯繫塑料及設計行業。

▲ 「設計 x 創新」設計論壇以「可持續的產品設計」為題,透過設計大師的分享啟發創新靈感。

掌握塑膠新科技 由參觀CHINAPLAS開始!

