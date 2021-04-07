望接種疫苗解冰封香港旅遊業　Elaine：睇科學數據後選復必泰

▲ 逾年未能踏足日本，Elaine表示現時唯有到日本餐廳用膳，以解對日本的掛念。

新冠疫情令很多行業步入寒冬，旅遊業更是首當其衝，根據政府3月公佈的資料，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益同期按年大幅下跌近9成(85.7%)¹ 。

從事旅遊業前線工作的Elaine指，眼看因疫情影響之下，公司規模不斷縮減，坦言自己亦擔心飯碗不保，故十分期待疫苗有助走出疫境，為旅遊業，以至社會及經濟帶來希望，讓生活重回正軌。

▲ Elaine期待疫苗有助走出疫境，為旅遊業，以至社會及經濟帶來希望，讓生活重回正軌。

接種後可保護家人 「解封」後第一時間去日本旅遊

Elaine日前到龍琛路體育館的接種中心接種第一劑復必泰疫苗。被問及為何選擇接種新冠疫苗，Elaine表示疫苗除了助香港社會可早日走出疫情，亦希望藉此保護家人，減低感染風險。她又表示自己不但從事旅遊業近20年，本身亦是旅行愛好者，每年最少外遊兩次，「自疫情開始，已有1年多沒有離開香港；最喜歡到日本，很想念當地景色及美食。」她希望隨著接種疫苗的人數增加，疫情可盡早減退，期待各國旅遊限制可獲「解封」，「解封後，第一時間就想去日本旅遊。」

接種疫苗護己護人 安全有效最重要

至於疫苗的選擇，Elaine表示了解相關報導及數據後，得知復必泰疫苗有效率超過9成，數據亦已於醫學期刊發佈，且外國很多國家已廣泛接種，顯示安全有效。「接種疫苗是希望減低染病風險，安全有效最重要；加上早前多位醫生、專家及醫學院教授亦接種此疫苗，所以對此疫苗有信心。」

¹ 二零二零年第四季及全年服務行業按季業務收益指數 [2021年3月9日] https://www.censtatd.gov.hk/press_release/pressReleaseDetail.jsp?charsetID=2&pressRID=4831



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