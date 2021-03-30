中美之爭 國際法為本Vs規則為本

中美2＋2高層戰略對話之後，西方國家隨即展開連串動作，矛頭直指新疆，包括歐盟30年來首次因人權問題制裁中國，亦有企業拒用新疆棉花--預計這些招數陸續有來，藉以展現美國所謂「以規則為本之國際秩序」（rules-based international order）。

以規則為本 僅政治修辭遊戲

中方表明不接受「以規則為本之國際秩序」的主因是其定義不明，背後意思是指這些「規則」基本上是以美國為首的西方陣營說了算，若有任何改動，又或是有特殊情況，亦往往以美國的利益為依歸，例如美國透過量化寬鬆政策援助自身經濟，卻間接把問題「輸出」其他國家，加劇不少地方的貧富懸殊狀況。

留意語意方面，現時美國不斷強調「以規則為本」，屬於典型的政治修辭遊戲，暗指自己乃守規一方，從而反映中國是不守規、破壞國際秩序的另一方。針對這點，中方所用之對應字眼則提升一個層次：「堅定不移維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序」--也就是從rules到laws，強調「守法」，意思是與其由美國繼續訂定這樣那樣的規則，再叫其他國家跟隨，不如把議題放進聯合國討論，再變成具實質約束力的國際公法。

之所以說美國在玩政治修辭，基於目前大力宣傳的「以規則為本之國際秩序」，本來有另一名稱：「自由主義國際秩序」（liberal international order），但這套強調開放市場和公共資產私有化的理念，隨着全球化衍生的連串問題，如失業問題、移民問題、氣候變化問題等，受愈來愈多國家所摒棄，故此奧巴馬就任美國總統時，開始改口變為「以規則為本的國際秩序」。不過當時除了強調「規則」，更注重「以價值為本」（values-based），但近年開始連「價值為本」也不提，只着眼「規則」。

為甚麼出現這種轉變？主因之一，是自從特朗普入主白宮後，民粹主義的崛起令歐洲不少國家覺得自己跟美國的價值觀愈走愈遠，有時甚至南轅北轍，加上特朗普又主張「美國優先」（America first），那就更難稱得上擁有共同價值。

在意識形態層面，目前大部分歐洲國家的確不太接受美式新自由主義（neoliberalism），而傾向社會資本主義（social capitalism）：重視經濟發展對社會整體不同階層的保障，遠多於個人財富累積。

歐傾向社會資本主義 與美分歧

就以科技政策為例，從價值觀角度分析，美國和西方其他國家對於科技發展的意義（尤其社交網絡的發達）存在極大差異：美國一方面視社交網絡為新時代創造財富的平台，同時又視之為國家安全隱患；歐洲諸國則專注保障網絡用戶私隱，並認為科技巨擘傷害國民利益而開徵「科技稅」。相比之下，中國則利用網絡進行史無前例的全面監控，並透過鼓勵網絡消費與創業，轉移來自政治訴求的壓力，手法與政策雖然跟美國大相逕庭，但注意中美倒是同樣聚焦「科技創富」和「國家穩定」這兩個範疇，也就是美國某程度上跟歐洲諸國的看法反而相差更遠。

正因如此，美國想強調「以價值為本的國際秩序」也說不通，惟有再退一步找出政治上的最大公因數，主打「以規則為本」來拉攏西方盟友，意思等於是說：縱然我們的價值觀有分歧，卻有必要一同訂定有利於我方之規矩，好過容許對手另立一套規則。

美往後部署 料3範疇立新規矩

即使出現轉變，但由於拜登的外交政策基本上乃延續奧巴馬年代的方向，故美國往後如何部署「以規則為本的國際秩序」，其實早在2015年「柏林安全會議」的一篇演辭中經已詳細說明，當時美國提出要在3大範疇訂立新規矩：第一，網絡穩定（cyber stability）；第二，氣候控制（climate control）；第三，貿易及投資。

3大範疇當中，以網絡穩定為重中之重，美國當時甚至在演辭中把新規矩逐點列出--

（1）任何國家不得進行或支持其他人刻意破壞或限制別國網絡基建運作。

（2）任何國家不得妨礙緊急隊伍處理網絡安全事件，亦不能容許自己團隊作任何傷害。

（3）任何國家不得進行或支持透過網絡盜取知識產權、貿易或商業秘密以圖利。

（4）每個國家要秉持負責任和合作的態度，遏止於自己本土發生的惡意網絡行為。

（5）每個國家必須盡力協助遭網絡攻擊的國家。

看到這裏，明眼人一定已看出以上新規則的問題所在：每個國家要秉持負責任和合作的態度，協助其他遭受網絡攻擊的國家--意思就是要容許美國專家（畢竟全球最大的社交網絡在美國）進入其他國家的網絡基建進行調查！反過來看，美國又會否容許其他國家進入網絡查一下？相信絕不可能了罷。

由此可以理解，所謂「以規則為本的國際秩序」如何只對美國有利，因此中方的反制就是堅持「以國際法為本」：透過在聯合國討論並訂立國際公約或公法，令美國及其西方盟友也同樣受約束。

另外兩個要訂立新規則的範疇又怎樣？氣候控制方面，美國回歸《巴黎協定》（今年11月為聯合國氣候變化大會）後，必定要求各國監察中國能否達到2030年「單位生產總值二氧化碳排放」（即「碳強度」）下降65%的目標，不過由於特朗普之前退出《巴黎協定》，於是美國在減碳排放方面要追落後，故估計態度亦不會太強硬；至於貿易投資方面，美國原先打算以「跨大西洋貿易及投資夥伴協議」促進美國和歐盟的經濟，但歐盟內部一直興趣不大，加上去年遭中國「截糊」完成《中歐全面投資協定》談判，所以目前惟有靠狙擊中國生產過程的種種問題，以阻礙中歐正式簽署協定。

▲ 中美2＋2高層戰略對話之後，西方國家隨即展開連串動作，矛頭直指新疆，包括歐盟30年來首次因人權問題制裁中國，亦有企業拒用新疆棉花。（路透社資料圖片）