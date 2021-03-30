「棉花事件」的直接影響，是在中國快時裝及運動便服市場，會有新一輪的國潮牌子熱。不過，其實這趨勢一早就發生，只不過今次事件肯定令消費潮的轉換加快。

這轉變其實屬於另一個更深層次的現象，就是分析者稱之為「新代際切換」，簡言之，是中國新一代的90後群體，已成為消費主力軍和真正金主，他們的口味將反映於市場上，當中的分別將形成一種代際的口味、價值觀和習慣切換。以數據而言，截至去年中，中國90後全網絡總用戶量佔31.4%，正式取代之前的80後群體，成為基數最大的一代。天貓的數據則顯示，90後下單金額和單件量也是趕過80後。不一定說90後特別迷國產產品，而是說，這代人在產品的選擇和認知方面，有比80後更為開放和廣闊。過往80後的消費認知，還是認為進口牌子在安全性和普遍質量方面更有信心（哪怕外國牌子也有很多是內地生產）。

如果不計前因，只談這事的影響，至少短期內可能會打救了內地那早幾年被國際牌子打得慘的國產便服牌子，譬如近十多年前曾發展蓬勃的一個本土牌子，自從2012年開始，多個外國快時裝進入中國市場並到處開店之後，業績不斷下滑。在影像包裝和產品推陳出新上，這些一度是中國年輕人首選的國產牌子，到同一代人進大學或出來做事後，就被那一代人所放棄，轉而追逐外國牌子，而現在氣勢上說要不買那批外國牌子的話，重歸國產牌子就成為一個極為重要的訊號。

再進一步來講，這後果也是拉動了國產貨品的內需熱度，深化了內循環。而對於更年輕的00後而言，甚至會出現視中國產品為更有信心和更佳形象的產品也說不定。