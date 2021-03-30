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減肥不必全戒零食

副刊版 2021/03/30

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與一位減磅新丁會面，她超過180磅，需要用8個多月減掉50磅，回復130磅的理想水平。

今天，我們首次會面，我看到她堅定的眼神，但又帶點戰戰兢兢的，於是我先說：「被我的面容嚇怕了嗎？抑或是道聽塗說，怕我會破口大罵。」

她笑了：「只是初次見你，有點緊張。」

我說：「就像閒談般好了，我們就傾談一下飲食大計。」

我看一看她近四天的飲食記錄，只是有一天到了泰菜館，吃過些炒菜較肥膩吧！我建議：「這幾天你的飲食不錯，但吃泰菜時，炒菜是大忌，畢竟，蔬菜纖維高，會吸入大量油份。下次可以選青木瓜沙律。」

同時，我看過她減肥前的飲食習慣，跟大部分減磅戰友一樣，從前慣常吃零食，我問：「這幾天不用吃零食嗎？」她肯定地說：「我跟自己說過，我會將零食全戒掉！」

「戒4天當然不難，但你的減肥計劃長達8個月，如果抑壓過久，當一發不可收拾時，那就更糟。吃一點點還是可以的，你平日愛甚麼零食呢？」我問。

她尷尬地說：「朱古力、雪糕、薯片都是我的至愛。」

「如果你掛念着朱古力時，一小包Kit Kat也不為過；真的很想吃雪糕的話，你可以選日本樂天的杯仔雪糕；薯片的選擇更多，利時薯片有低卡版的。這些開心食物，一天吃不多於150卡，尚可接受吧！」

她大喜：「沒想過減肥也可以吃零食。」

「人總有情緒起落時，有時真的很需要零食，只要控制得宜，還是可以的。」我說。

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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