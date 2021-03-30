為何一間機構的托腳友可以當道？很簡單，有喜歡被托腳友包圍的波士，自然就有一批批托腳友排住隊侍候。若領導高層正路、正氣、辦事能力又高的話，又點會睇得起一班烚熟獻媚友日日只識做馬騮戲？世間定律：物以類聚。

Inc.com用兩個維度去分析領導人格：一、（性格上）有充分安全感vs.充滿不安感；二、（工作能力上）有洞察力vs.毫無洞察力。把兩個維度縱橫交錯，能得出四類領導人格：

一、有洞察力又有充分安全感：這類領導不喜歡托腳友，他們很快便洞悉誰是窩囊廢，亦討厭起勢擦鞋者，皆因此類領導對自己的能力極有自信，毋須靠群情簇擁的場面宣示自己好掂。故遇上這類領導，休想能靠托腳托出一片天。此類領導只會看重跟他們有同樣特質的人。

二、有洞察力卻充滿不安感：這類領導雖然也能睇穿誰是托腳友，但亦需要藉他人讚美來肯定自己。由於這類領導亦屬有腦之人（只是心理有點缺陷），他們比較接受有理據、適宜的讚美，太浮誇反令他們懷疑對方是否假情假義抑或正在諷刺自己。

三、毫無洞察力但有充分安全感：遇上這類領導，托腳友起勢擦、托、舔也沒用，因為他們敏感度不足，對托大腳行為的洞悉力甚弱，亦不在乎。

四、毫無洞察力又充滿不安感：直接講，這類領導的智慧和心理皆有缺陷，托腳精、拍馬屁者、擦鞋友正好派上用場。一個人無能又不安，兩者其實互為影響，愈無能就愈不安，惟有靠大量托腳友lay it on thick（出盡洪荒之力毫無保留地起勢向上擦），稍有不出盡全力歌頌者，已被視為不可原諒之不忠行為。

很多時走進一個機構，毋須所有上上下下的人皆看過一遍，才能洞悉領導質素如何。甚麼領導就有甚麼下屬、甚麼文化、甚麼景象，上有求就下必有供，看一個地方充斥着甚麼人，大約可看得出當地的前景會怎樣。