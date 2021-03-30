全新丹麥安徒生博物館今夏開幕 隈研吾重新設計綠意童話迷宮 副刊版 2021/03/30 分享： 日本著名建築師隈研吾的設計，近年在全球各地遍地開花，證明其「自然觀」的建築哲學廣受青睞。隈研吾即將在丹麥第三大城市Odense設計「安徒生博物館」，並擬定於今年夏季開幕，北歐童話如何與日系建築 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 深井+屯門紫藤花絕美綻放 攝影達人3個貼士教拍花卉美態 2021/03/26 深井+屯門紫藤花絕美綻放 攝影達人3個貼士教拍花卉美態 「Pavilion Tokyo 2021」建築藝術計劃 草間彌生+妹島和世設計東京亭子 2021/03/23 「Pavilion Tokyo 2021」建築藝術計劃 草間彌生+妹島和世設計東京亭子 宮崎縣 x Sushi Zo期間限定廚師發辦 超豪20道菜嘗當地海鮮食材 2021/03/12 宮崎縣 x Sushi Zo期間限定廚師發辦 超豪20道菜嘗當地海鮮食材 京都世遺二条城化身光影藝術舞台 櫻吹雪夢幻花卉迎春季 2021/03/11 京都世遺二条城化身光影藝術舞台 櫻吹雪夢幻花卉迎春季 毗鄰南襌寺享私人檜木風呂 京都全新高級溫泉酒店5月開幕 2021/03/05 毗鄰南襌寺享私人檜木風呂 京都全新高級溫泉酒店5月開幕 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入