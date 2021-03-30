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全新丹麥安徒生博物館今夏開幕 隈研吾重新設計綠意童話迷宮

副刊版 2021/03/30

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日本著名建築師隈研吾的設計，近年在全球各地遍地開花，證明其「自然觀」的建築哲學廣受青睞。隈研吾即將在丹麥第三大城市Odense設計「安徒生博物館」，並擬定於今年夏季開幕，北歐童話如何與日系建築

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欄名 : 旅事通

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