遠離「疫情肥」 消脂要有計

本港一項調查發現，疫下人們運動量減少及飲食不當，逾半人體重上升，最嚴重者肥了20磅。肥胖問題在疫下帶來更多健康風險，市民即使在家抗疫，也可發掘不同方式消耗熱量。

疫下易增磅 可引發負面情緒

亞洲運動及體適能專業學院（AASFP）一項調查結果顯示，53.3%受訪者疫下體重上升，21.3%體重增加4至7磅，有人最多增加20磅。59.9%表示疫情令他們運動量減少，47.2%指室內運動場所與健身室關閉是減少運動的原因，不能夠與他人接觸及失去動力亦各佔38.8%及31.6%。

「疫情肥」帶來不少負面情緒，33.2%受訪者表示失去動力及積極性，亦有18%受訪者自信心下降。

肥胖症早已被世界衞生組織（WHO）列為疾病，不少慢性病亦與肥胖有關，包括二型糖尿病、高血壓、高血脂、脂肪肝等。美國北卡羅來納大學教堂山分校營養學副教授Raza Shaikh引述過往研究稱，不少疫苗對肥胖人士成效更低，擔憂新冠疫苗亦會如是。

美國疾控中心（CDC）更強調，BMI達30或以上人士若染上新冠肺炎，有較大機會變成重症患者。

在家抗疫期間減少做運動，並非本港的獨有問題。英國倫敦大學學院（UCL）今年公布的調查顯示，分別有40%及36%表示疫情以來運動量下降，花在藝術手工等愛好上的時間也減少。這與人們心理健康問題導致缺乏動力有關，亦有一種說法是在家工作安排反而會導致工作時間延長。

健身時用Zoom聊天 添社交誘因

如何激勵人們運動，或成改變「疫情肥」的關鍵。新冠疫情洐生一大網上風氣，即肥胖羞辱（fat-shaming），例如分享自嘲、或嘲笑在疫下發福人士的圖片。有意見稱此類圖片可起激將法作用，但UCL一項研究發現，這類激將法不但不能鼓勵人們減肥，反會令他們增磅及損害心理健康。

社交因素對不少人而言是運動與減肥的重要誘因。在家運動時無需邀請朋友上門，亦可一起做運動，例如用Zoom一邊聊天一邊健身，更可每周設下可行目標，互相督促。

室內運動也未必枯燥，可借助科技加強趣味，AASFP調查指68.8%受訪者在家運動時會跟隨網上短片及使用遊戲機，但強調現時不少人因姿勢不正確而受傷，例如赤腳跳躍導致下肢受壓。

做家務消耗熱量 效果如做GYM

較為安全及良好的另類運動選擇或是做家務，據英國好管家研究所（GHI）研究指，拖地及洗廁所消耗的熱量堪比做GYM，單是洗碗每小時已可燃燒138卡路里。

另外，本港疫情逐步緩和，市民亦可選擇在安全情況下，約三兩知己進行行山等戶外活動，此類做法既可助減掉疫情肥，亦可為疫下生活帶來一點樂趣。

▲ 在新冠疫情下，民眾留在家的時間增加，令體重上升。要增加運動量，做家務是其中一個可行方法。（新華社資料圖片）