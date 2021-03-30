善用長假促接種 解禁路綫圖加甜

復活節及清明節假期在即，港府決定略為放寬防疫措施，並容許以完成兩次接種疫苗（即完全接種），取代部分檢測要求，可算目前最能鼓勵打針抗疫的做法。本周五起的5天長假是推高疫苗覆蓋率的絕佳時機，當局不妨參考外國，給予仍要停業的表列處所清晰的復業條件或路綫圖，給予各界更多趁機打針的誘因，也需要求藥廠致力於未來一兩天完成調查，以便及早重新施打復必泰。

酒吧關門近年 快推復業準則

港府宣布，泳池和泳灘本周四丶即4月起可重開，戲院、主題公園等的入場上限增至75%，宗教活動則限於30%。本地食肆從業員、教職員和建築界等可憑完全接種疫苗，免卻每兩星期定期檢測的麻煩，相信是眼下最能推動大批市民打針的新策。入境者的隔離要求普遍放寬，如中風險地區人士只要完成疫苗接種，即可減少隔離7天，即由21天減至14天。

新政固然可清晰地向各地政府及本地市民表達，港府信奉各式疫苗的防護功效，惟它對旅客以至商務客均不算特別吸引，當局應研究容許打針人士只檢疫7天，看齊泰國；與新加坡、日本、泰國及澳洲等討論重啟或建立旅遊氣泡時，顯然亦要盡速摸清對方立場，但求爭取當港人意欲出國營商觀光，打任何疫苗均能得到認可和撤限。

本港連續兩天零社區確診後，昨天失守，錄得1宗個案，更屬不明源頭，不少醫生與學者均反映此時放寬防疫有風險。食衞局局長陳肇始明顯非常小心，多番強調只屬調整政策，長假期將加強執法，酒吧、夜店、卡拉OK等高風險表列處所，亦未有條件重開。

不過，酒吧過去一年幾乎一直停業，業者早已水深火熱，隨時撑不下去。政府不能讓他們無了期等下去，應審慎定出各界復業準則、甚至詳盡路綫圖，好讓業界和社會加以配合。

匈牙利日前宣布，當復活節長假後四分一人打了至少1劑疫苗，便會延長商企營業時間、縮短宵禁等。丹麥則以50歲以上國民悉數打針為整體解禁指標，料5月底達成，室外和室內餐飲服務4月21日和5月6日先後恢復後，顧客須出示「疫苗護照」證明已經康復、曾經打針，又或72小時內檢測陰性。

無論已推出相類護照的以色列，抑或正爭取打針重開的愛爾蘭髮廊業，以疫苗或檢測讓疫下高危行業嘗試復業，或是最能平衡防止傳染、保障商家及尊重個人權利的折衷方案，也有助提供誘因，提升整體接種率。

本欄促請港府參考外地如英國等經驗，制定解禁路綫圖來配合疫苗接種計劃。英格蘭現時每步入一個更寬鬆的階段後，皆有4周來評定接種計劃進展、疫苗預防入院及死亡的成效等4個客觀範疇，緊接有一周來準備下一階段，讓每個市民都能預約打針，攜手爭取最快6月21日達致第4階段，不再有任何法定社交限制。

本港近日只剩科興針劑可用，疫苗接種步伐明顯放緩。即使剛剛擴大了優先群組，但前天和昨天仍僅約6,600人打首劑疫苗，創下3月1日以來的新低，也是接種計劃正式展開以來第3低，恐有礙社會提升疫苗覆蓋率，並延誤群體免疫。

長假方便休息 速重打復必泰

很多打工仔原想趁長假接種疫苗，方便打完針先充分休息才再上班。事實上，代理商復星和製造商BioNTech周六再次表示復必泰安全無虞後，不少已預約人士都翹首憧憬可如期在假日打針。陳肇始聲言，港府近乎每小時都逼迫對方交代調查進展，惟望最終報告能盡快於今明兩天內公布，以便周五長假期展開時，港人已再次有兩款疫苗可選用。

本地疫情開始有歸零迹象，市民在長假期固然不能防鬆防疫，但更重要是港府及早公布更多解禁復業指標、甚至路綫圖，申明何時和怎樣才能再到院舍和醫院探訪親友等，讓社會各界更有誘因利用假期空檔盡速打針，擺脫疫下民生困難及諸多麻煩。

責任編輯：陳楚源