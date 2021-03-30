RoboMaster挑戰賽 香港站優勝隊伍出爐 行政人員版 2021/03/30 分享： 最近阿里巴巴創業者基金贊助及舉辦RoboMaster香港站比賽，希望透過STEM與電子競技（E-sports）結合，激發中學生創造力及創意思維，最近官方揭曉RoboMaster 2020青少年挑戰賽（ ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Apple Watch 擬推極限運動版 今日 Apple Watch 擬推極限運動版 App Store + Google Play 被揭欺詐程式204款 2021/03/29 App Store + Google Play 被揭欺詐程式204款 聯想下月8日發布 電競手機Legion 2 Pro 2021/03/29 聯想下月8日發布 電競手機Legion 2 Pro 指假扮維吾爾族 fb刪500黑客帳戶 2021/03/26 指假扮維吾爾族 fb刪500黑客帳戶 小米智能手機 去年出貨1.46億部 2021/03/26 小米智能手機 去年出貨1.46億部 創業 基金 阿里巴巴 STEM 宣道會陳朱素華紀念中學 天主教崇德英文書院 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入