每年4月1日，香港人都會懷念一個人，他是哥哥張國榮。每年當日子靠近，都會不期然記起那顆曾在無數人心中照耀過的銀河星星。今年有幾位有心人——蕭潮順、陳淑芬、鄭丹瑞和葉潔馨——在哥哥忌辰18周年的日子，自費出錢又出力地籌劃了一個名為《想你張國榮》網上音樂會，於香港時間4月1日7時半哥哥忌辰日在「健康旦」頻道全球免費播出。

蕭潮順是今次綫上音樂會的監製，他跟我說：「我入行發展演唱會製作的事業，其實跟哥哥也有關係，跟他的緣份很微妙，所以在他18周年忌辰的來臨，想再次為他做一個tribute，亦想在這抗疫期間，再同香港人打打氣。有了概念後，我們第一時間先徵詢哥哥經理人陳太（陳淑芬）和至愛唐唐（唐鶴德）的同意。若他們不同意，我們是不會做的。」成熟一輩的處事方式，就是先把尊重別人放在大前提。

陳太和唐唐爽快答允和支持，唐唐更親自將音樂會起名為《想你張國榮》，並跟蕭潮順、陳淑芬、鄭丹瑞和葉潔馨商議，希望演唱會有慈善成分，故所籌得的善款將不扣除開支，全數捐贈「惜食堂」，製作飯餐，令有需要人士有兩餐溫飽。「惜食堂」是個很有意思的慈善機構，據聞疫情下，除了老人家外，還多了很多失業人士求助，大家若看了音樂會後，想出一分力，可以捐款支持，在網絡搜尋「惜食堂」網頁查詢。

《想你張國榮》網上音樂會可謂一呼百應，歌手如莫文蔚、李克勤，甚至歌神許冠傑，都二話不說，一口答應擔任演出嘉賓。我在想，一個人在離開後18年後，仍讓人無間斷地懷念和疼錫，究竟是甚麼原因呢？從蕭潮順跟我細說他跟張國榮的淵緣，對哥哥的為人和可愛之處，便可略知一二。我有幸聽到蕭氏從未向傳媒披露過、關於哥哥的獨家故事，明天跟大家分享。