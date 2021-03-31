張愛玲迷又有新朝聖地，地點卻是返回祖師奶奶的原點，她的出生故居大宅，直至18歲離開之前，她一直住在這兒，上海靜安區康定東路的麥根路別墅，翻新完成，前兩天剛重新開放。

張愛玲文化遺址，最多人知，是常德公寓，那是她創作黃金期的寫作地方，也是跟胡蘭成相好時的記憶車站。近年因為慕名而來者多，早十幾二十年前，遊人摸門釘，按門號八卦探訪不遇，變成打擾鄰里住戶屢有所聞。後來搞到下面綠色大鐵閘都嚴禁隨便出入，遊人只能在樓下駐足，仰望輕歎，看她當年寫過的露台風景。

真正的兒時故居倒是所知不多，其實是其外曾祖父李鴻章送給女兒的大宅，英式建構但混了上海石庫門典型結構，翻新後，比對老照片外形是保留了基本原貌，色彩則是傳統的橙配灰。

內裏空間極大，兩層生活空間，再配上頂樓的開放天台和閣樓，廊道和露台眾多，真是富家豪宅。電影感來說，交叉剪接當日與今天的大宅狀況，可以想像她在門口石級拍的兒時照的出處，又或者直闖她的房間，領略她當年庭院深深那幽閉感的來歷。

別墅現在改為石門二路社區文化中心，光猛得多，一入去是服務台和閱覽室，再進去則有張愛玲書房，保有家具和書架等。因不是名人主題博物館，所以其實沒多少張愛玲痕迹。有意思的是資深張迷的話，可領略到當年寫《傾城之戀》時，筆下那白公館的原型。還有她因跟生父關係不和，一度被困於大宅，就只能到大露台上通風透氣。也正值戰爭時代，她把露台上看的炮火美化成煙花。

《私語》中有她對大宅具體的印象：「有太陽的地方使人瞌睡，陰暗的地方有古墓的清涼……有它自己的一個怪異的世界。」