環保、科技不相融？ 綠行俠以科技推廣環保

大家每日會飲多少杯咖啡呢？隨着本港的咖啡店愈開愈多，本港的咖啡人均消耗量亦不斷攀升，連帶每日產生的咖啡渣亦持續增加。為更有效處理這些剩餘物資，環保社企綠行俠（Eco-Greenergy）推出Zero Grounds Coffee Campaign「全城咖啡渣回收運動」，透過從商業機構回收咖啡渣加以升級再造，讓大家品味咖啡的同時能夠輕鬆實踐環保。

綠行俠自2014年成立以來，除透過「全城咖啡渣回收運動」回收咖啡渣外，還不時為商業機構和公眾舉辦不同的工作坊，推廣環保小工具。「其實我與綠行俠另一位創辦人最初打算從事廚餘回收，但後來發現回收後的廚餘只能用作堆肥或肥料，所以我們最後決定專注於咖啡渣的回收工作，並研究如何善用它們升級再造。」綠行俠創辦人之一譚沛楹（Peann）如是說。

助大眾將環保融入生活

自回收運動推出以來，綠行俠至今已累積回收83.7噸的咖啡渣。「我們回收的咖啡渣份量很大，部分會成為工作坊的活動材料，用來製造扎染、蚊香等；部分則會用作生產不同的產品，包括手工皂、花盆及杯墊。」Peann表示，為增加產品的吸引力，他們特別在產品設計上巧花心思，例如製作不同形狀和款式的手工皂，滿足不同消費者的需要。

由於回收的咖啡渣份量實在太大，Peann笑言，除了上述用途外，他們亦會將部分咖啡渣發酵成堆肥，並捐贈給本地的農莊，為所有回收的咖啡渣賦予第二生命。儘管業務已上軌道，但面對疫情突然來襲， Peann坦言對業務有一定的影響。「例如我們以往舉辦的工作坊大多以面授為主，但因疫情關係，過去一年我們改以視像形式在網上舉行，教大家做一些小手作。」

▲ 因疫情關係，Peann表示過去一年部分工作坊改以視像形式在網上舉行。

除了工作坊的舉辦地點有所轉變外，為降低外出感染的風險，Peann表示日常亦多了利用視像會議或電郵與客戶聯繫。「不只使用電腦的時間比以前多，其他活動的準備功夫亦多了不少，的確比以前辛苦。」雖然如此，但Peann卻一臉滿足地指很多朋友一直支持他們的環保工作，所以即使功夫多了也感到非常值得。

▲ 工作坊以外，為降低外出感染的風險，Peann日常亦多了利用視像會議或電郵與客戶聯繫。

電腦成新常態下必須品

問及如何適應疫情下的新常態，Peann笑言因應工作環境的變化，在選擇工作「拍檔」時變得更講究。「由於多用了電腦處理各項工作，所以物色電腦時自然有點要求。」她解釋，由於工作關係加上為人好動，以往不時會帶着電腦外出尋找靈感。

「所以機身輕便十分重要。」Peann續指出，由於需要設計產品包裝、海報，甚至準備工作坊材料，所以假如能夠提供不同的輸入方式，例如筆觸輸入，在記錄新產品或新服務靈感時自然更得心應手。

▲ Peann表示，由於日常需要設計產品包裝、海報，甚至準備工作坊材料，所以電腦若能夠提供不同的輸入方式，工作時自然更得心應手。

基於上述原因，Peann早前選擇了HP新一代Elite Dragonfly G2作為其工作夥伴，只因該筆電雖然配備13.3吋全高清觸控式螢幕，並獲嶄新 Intel® Evo™ vPro® 平台認證，採用第11代Intel® Core™ vPro™系列處理器，及搭載Intel® Iris® Xᵉ 顯示晶片，能夠滿足Perann提供在文書以至設計工作上的需要。HP Elite Dragonfly G2效能雖然強大，，但同時機身起始重量卻少於1kg，即使隨時攜帶亦不成負擔。此外，由於筆電螢幕可作360°旋轉變成平板電腦般使用，正好滿足Peann日常隨處記錄靈感的需要。

▲ HP Elite Dragonfly G2獲嶄新 Intel® Evo™ vPro® 平台認證，效能強勁而且穩定，能夠滿足Peann提供在文書以至設計工作上的需要。

首選以回收物料製造產品

或者，科技與環保看似南轅北轍，但作為環保社企的負責人，Peann認為兩者其實可以並存而不相悖。「想把環保和現代生活融合的確存在挑戰，例如怎樣可以實踐環保而不需要犧牲生活的基本素質正是常見的問題。」不過Peann補充指，假如日常能夠多花一點心思和時間，不少挑戰仍然可以解決。

「例如在網上購物，我也會查看產品的用料，如果是利用廢物再生產，或升級再造的產品，我會更加支持 。」正如Peann使用的HP Elite Dragonfly G2筆電，該系列的部分喇叭組件和顯示屏邊框便採用海洋回收物料製造，而鍵盤和按鍵的用料則來自回收的DVD，至於包裝外盒更使用100%可持續採購的物料，難怪能獲得她的歡心。

Peann解釋，選擇升級再造的產品除因為支持環保，更因使用廢物回收的物料製作產品不只會增加成本，製作過程更要用心兼增加不少工序，所以生產商如此不惜工本也願意支持環保，作為消費者理應以實際行動作出回應。「當然，除了在選購產品時多留意其物料和製作方式外，日常生活一些小細節如雨天使用可重用的雨傘袋、買飲品走飲管，其實都可以將環保帶入生活。」

（特約）