提肩胛肌位於肩胛內側上角處，並相連至上頸部，為頸椎病常牽連波及的肌肉。若處理只針對放鬆肌肉，忽略處理頸椎錯位、生理弧度及肌力失衡等問題，一般可言預後不良，疼痛翻發的機會很高。

提肩胛肌起止點為上頸椎及肩胛內緣上段，顧名思義，功能負責升提肩胛，肌肉尤其在上肢提重時變得活躍；若雙側提肩胛肌收縮，則協助後伸後枕，或維持頸部姿勢。近代3C產品大行其道，生活總圍繞電腦、手機及平板電腦，長期俯看姿勢加劇頸肩肌肉負荷，尤其上斜方肌及提肩胛肌等。肌肉長時間收縮可引致繃緊及勞損，並誘發相鄰椎骨關節錯位。

症狀一般可見其兩端連接處出現痛症症狀，在肩胛上角處十分緊張，可觸摸發現條索狀物，並在上頸風池穴位處現疼痛或現壓痛點。嚴重者主訴痛楚像刀割，其程度隨頸部動作或提肩時加劇。由於提肩胛肌炎並不涉及神經綫受壓，所以沒有上肢麻痺兼症，惟病變因波及上頸椎，故出現單側頸源性頭痛。

治療提肩胛肌炎的短期目標十分清晰，就是為患處消炎止痛，物理治療作超聲波、激光、針刺或干擾波治理。另一邊廂，中醫則以拔罐、刮痧或針灸處理。其實不論以中或西醫方式處理，症狀大多能迅速紓緩，但問題癥結在於提肩胛肌炎病理多已演變為慢性炎症，長久的姿勢及生活習慣若不改變，患處肌腱難以完全康復。

建議注意平常姿勢，若使用電腦，應調校好屏幕角度及枱面高度，避免長期上頸後伸，側頸或提肩姿勢。日常應使用免提裝置，避免肩頸夾電話動作。此外，多拉筋和多作收雙下巴動作鍛練頸肌。避開壞姿勢及負荷，改善肌力及柔韌度，此為康復的不二法門。

病友常關心痛症能否康復，若做到上述的應該及不應該，則答案總是正面的。簡而言之「沒有痛症不能完全康復，亦沒有痛症能完全康復，It depends......」其實這一點也不矛盾。

▲ 提肩胛肌炎（iStock）