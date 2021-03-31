涉種族歧視 勿亂請美國黑人吃西瓜

過去兩天談到美國黑奴，也想到可以聊聊吃西瓜的問題。早在南北戰爭前，南方的重要農作物除了棉花，還有西瓜。在美國，今天想要做到不帶種族歧視，需要相當小心謹慎，以為不說「nxxger」這個侮辱字眼就沒有問題？請黑人吃西瓜都可能讓黑人感到侮辱呢，西瓜在美國是帶有文化隱喻的。

西瓜如何染上種族主義色彩呢？話說西瓜在當年非裔黑奴的生活中頗重要，部分奴隸主們允許他們的奴隸種植、出售西瓜。另外，有時候奴隸會因為工作得到僱主認可，獲得小獎勵，就是西瓜；有時夏天西瓜豐收時奴隸主給他們放一天假，讓他們大吃一頓西瓜。南方蓄奴州白人將西瓜給黑人吃，視為自己對黑人的恩賜，黑人享受西瓜是白人仁慈的象徵。

奴隸主不滿黑人自由 借西瓜嘲笑

奴隸獲得解放後，破壞了這種關係。自由了的黑人種植、食和賣西瓜，一些白人看在眼裏，西瓜變成了奴隸們自由的象徵，像是炫耀自己當家作主了，可任意食西瓜。生活由自己主宰後，一些黑人開始以販賣西瓜為生，看到曾經的奴隸，現在和自己享有類似地位和身份，奴隸主們感到十分不以為然。他們覺得黑人好吃懶做、目光短淺，一塊小小西瓜就可讓他們心滿意足，一些人故意借西瓜嘲笑和歧視黑人。久而久之，西瓜逐漸成為帶有種族歧視色彩的文化符號。

普遍教育水平低的黑人，部分進入社會後幹不了其他工作，為了生存下去，只能繼續為本來的奴隸主們種西瓜和棉花。黑奴即使已獲得解放，仍然被視為沒文化的群體，仰賴白人。吃西瓜，演變成用來嘲笑他們和歧視他們社會地位低，對黑人來說是禁忌。當不同膚色人種提及、談論到西瓜時，多少會令一些黑人產生不快聯想，請黑人食西瓜，可能會被當成給黑奴獎勵西瓜這種語境。

南方白人因着黑人自由了，自己心理不好過，將無辜的西瓜，賦予了特定文化意義，這些種族歧視比喻在主流文化傳播開來，靠的是一些媒體，放大西瓜與黑人之間的聯繫。1869年的《Frank Leslie's Illustrated Newspaper》（《富蘭克．萊斯利插圖報》）中，刊登了相信是第一幅黑人縱情享用西瓜的諷刺漫畫，一個剛獲得自由的年輕黑人非常享受這種水果。這類漫畫中，黑人一般被描繪為四肢發達、頭腦簡單，容易滿足且懶惰。

到了19世紀末20世紀初，黑人喜歡吃西瓜的形象，在影視作品與文化作品中流傳更廣。例如1900年，一張明信片上印有黑人男孩在吃西瓜，下面有一首帶有調侃性質的打油詩。1903年，導演埃德溫．波特（Edwin S. Porter）執導經典電影《火車大劫案》《The Great Train Robbery》而名聲大噪。兩年後，他和人聯合執導了《The Watermelon Patch》《西瓜地》，講述黑人溜進西瓜種植地，被打扮類似骷髏的人們驅趕，白人治安人員用濃煙對付偷西瓜的黑人，展現一頁白人維持種族秩序的暴力史。

1915年，另一部經典電影亦有黑人食西瓜情節，電影作為主要傳播媒介，令這種觀念更深入人心。這齣電影就是《The Birth of a Nation》《一個國家的誕生》，大導演大衞．格里菲思（David Wark Griffith）執導，是美國電影史上其一最具影響力，也最具爭議的電影，甚至有人形容是世上首部具有巨大社會影響力的電影作品。它是有關南北戰爭期間及戰後，白人至上的故事，拍攝手法創新，但因為美化白人優越主義和三K黨，引發很大爭議。片中描述奴隸獲解放的時候，有一場西瓜盛宴場景，北方白人邀請曾經的黑奴，停下手中的工作，一起大嘗西瓜。

西瓜當禮物 底特律消防員被炒

即使到了今天世代，在美國仍有發生請黑人吃西瓜，卻被指種族歧視的事情。2017年9月，底特律一個消防中隊一位新入職，正在試用期的白人消防員，帶了一個西瓜作為禮物，送給同事們吃，還有心思地綁上粉紅色蝴蝶結。結果禍從西瓜出，這位「惹火」消防員，救不了自己燒出來的「火」，被終止僱用了，理由是他的這種行為冒犯了同事。

他所屬的消防站95%消防員是黑人，而所有黑人同事對他送西瓜吃的行為表示不滿。底特律消防局回覆傳媒時發出聲明，表示對種族歧視零容忍。此所以，每個地方皆有其禁忌，即使大家不知道西瓜因為來自西域，於是在中國叫做西瓜，也不打緊，在美國請黑人食西瓜就要諗諗！