投資手法層出不窮 金融教育可如何？

買賣虛擬資產已逐漸進入尋常百姓家，當一種新投資產品普及，樂觀看是代表「有錢齊齊搵」，卻也意味暴露於相關投資風險的階層更為廣泛。如何保障小投資者，值得關注。

虛擬資產的交易價格，可以在短時間內大幅上落，估值亦不透明，以虛擬貨幣「比特幣」為例，單日差價可達6,000美元，屬於投機性高的投資產品。

政府倡設發牌制度 保障投資者

因應「財務行動特別組織」建議，政府去年底就有關修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》進行公眾諮詢，當中包括引入虛擬資產服務提供者發牌制度，及建議賦權予證監會對持牌虛擬資產服務提供者施加發牌條件，包括只限向專業投資者（即「個人」需擁有價值不少於800萬港幣投資組合的投資者）提供服務，意味一般散戶將不能經受監管的途徑買賣虛擬資產。

的確，發牌制度有助確保服務提供者的水平，而限制只有專業投資者可以參與買賣，亦可讓虛擬資產服務供應商更易管理風險。但從另一角度看，相關建議也會縮窄了一般投資者的投資選擇，加上有關牌照只限在香港成立並有固定營業地點的公司申請，難保有散戶在不受監管的平台買賣，相關的投資風險仍然存在。

此外，雖說資產愈多代表愈有資源保護自己，故更有責任自行承擔風險，但資產較少的投資者不代表欠缺知識，只是相對專業投資者而言，需要更多外界給予的保障和教育，讓他們了解如何為個人投資承擔風險。

說到底，要保障投資者，教育是重要一環，因為即使限制了投資選擇，未來難保有更多風險更高、更複雜的產品出現，難以完全杜絕，與其「斬腳趾避沙蟲」，不如加強金融教育，讓人們在面對任何類型的投資產品時，都懂得作明智決定。

金融教育愈趨重要 5大原因

經濟合作暨發展組織（OECD）曾提出金融教育愈趨重要的5大原因，包括金融產品愈趨複雜化、投資產品推陳出新、在人口高齡化及退休期延長下，需為退休進行投資規劃、退休金計劃轉變，以及消費者的金融知識水平普遍低落。

此外，近年一些網上證券交易程式冒起，令股票投資比以往更方便，亦令投資者更容易接觸較高風險的投資產品。不少股民亦會利用網上論壇或社交媒體，討論投資心得和分享投資資訊，但網上資訊眾多，如何辨別真偽，亦需要一定的知識「打底」。

不少國家都會協助國民從小學習金融知識，例如美國截至去年已有21個州份要求高中生額外修讀個人理財課，其中6個州份更設獨立課程，亦有州份為幼童及青少年提供網上理財遊戲。

不過，以上內容只屬於金融教育的基礎部分，若要延伸至新興產品的投資，所需的知識遠不止於此。舉例，虛擬資產大部分以區塊鏈為核心技術，有去中心化及匿名交易的特性，其中如證券型代幣發行（STO），雖具備傳統證券銷售的屬性，但當中亦涉及運用區塊鏈技術，以數碼形式來表達資產擁有權或經濟權利，故即使懂得一般的證券買賣，亦不一定了解STO的玩法，和其涉及的金融科技知識。

網上資訊紛陳 需學懂辨真偽

加上現今網絡資訊紛陳，真假難分，因此投資者除了學習金融知識，還需懂得分辨資訊真偽，才能避免受騙。

本港目前設有一套「理財能力架構」，為不同推廣金融教育的機構，提供教學內容的指引。以成人的理財能力架構為例，在知識及技能層面中細分為7個主題，其中「消費者權利和責任」一項，提及學習「分析並比較不同的金融理財資訊」，可引導投資者實行「作出金融理財決定前，先評估不同消費者資訊來源的可信性」、「購買金融產品前應確定產品的穩健性」、「如有疑問或需要協助時，尋求可靠的專業理財意見」，以及「在使用金融中介人的服務前，先檢查其認可資格」等行為。

但在「儲蓄和投資」一項，內容卻流於投資的基本概念，未有涵蓋一些新興投資產品如虛擬資產的描述，以及與金融科技相關的題目。由此可見，當投資產品日新月異，即使「理財能力架構」的內容持續更新，難免會有「追落後」的情況。

總括而言，隨着科技迅速發展，投資產品愈見複雜，雖然政府和監管機構有責任為投資者營造安全、健康的投資環境，但投資者本身亦有必要為自己的投資決定負責，對風險及投資騙局宜有所警惕，尤其涉及新興投資產品時，事前應深入認識產品的特性，確保了解確認交易的有關後果，以免糊裏糊塗蒙受損失。

▲ 隨着科技迅速發展，投資產品愈見複雜，投資者本身有必要為自己的投資決定負責，對風險及投資騙局宜有所警惕。（資料圖片）