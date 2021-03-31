監管無牌垂釣 保育環境利生態

水務署將推出先導計劃，持有效釣魚牌照的市民可全年在指定水塘釣魚。

不少市民在疫情期間以垂釣紓緩心情，但部分人士缺乏公德心，恐污染水源及破壞環境，當局更需改善現有監管方法。

指定水塘釣魚 禁漁網投毒

現時本港每年在4月至8月定為休漁期，禁止在水塘及灌溉水塘垂釣，讓魚類有休養生息機會。水務署鑑於市民對垂釣興趣增加，將在本周四起展開水塘釣魚期先導計劃，持有效釣魚牌照的市民可在指定水塘全年釣魚，不過仍需遵守不少守則，包括只限用一枝釣竿及釣絲、禁用漁網及有毒物質捕魚、需要放生未達一定長度的魚類、及每日魚獲不得超過2條（見表）。

疫下多了人到水塘釣魚，但過去屢有報道釣魚人士漠視法律，在休漁期釣魚乃至無牌釣魚，去年休漁期曾有傳媒發現多名釣魚人士違例大擺魚竿陣、用漁網在水塘捕魚，更有人即場劏開處理捕獲的魚類，將內臟及血倒入水塘，引起公共衞生與水質污染的憂慮。立法會議員何俊賢過去曾批評，水務署與漁護署並未正視在水塘違釣情況。

休漁期尚且如此，一旦開放予市民全年垂釣，當局不加強監管，對水質與自然環境帶來的影響難以預料。當局應確保在疫下垂釣旺季有充足人手，對無牌垂釣及違例行為嚴格執法，例如在必經通道設立固定崗位，要求垂釣者展示牌照與查看漁獲有否超標等。

本港釣魚牌照費用當中除了用於保育環境，更可將當中經費用以教育宣傳，讓非專業的釣魚人士理解應有的行徑。澳洲政府目前將釣魚牌照中的四分之一收入（相當於每年逾200萬澳元），成立休閒釣魚倡議基金（RFIF），旨在幫助地方政府與民間團體推動優良的休閒垂釣意識，撥款使用科技監察垂釣行為，更鼓勵釣魚人士主動向監察部門FishWatch舉報任何違例與不當釣魚行為。

水質魚類數量 宜定期檢視

科技除了可助監管違例垂釣、更可讓有關部門有系統地評估垂釣對自然生態帶來的影響。德國海洋學院Thünen Institute早在2013年已有利用數碼相機技術記錄垂釣者人數與密集度，以及捕獲魚類的數量、大小、品種等資料，以評估休閒釣魚對波羅的海魚類資源的影響。

港府需定期檢視先導計劃會否影響水塘水質、魚類數量以致水塘環境，並進行評估，才決定計劃會否恒常化。

釣魚是疫下紓緩壓力的好方法，但市民須在娛樂時抱有公德心，遵從當局指引。

▲ 釣魚是疫下紓緩壓力的好方法，但市民須在娛樂時抱有公德心，遵從當局指引。（資料圖片）