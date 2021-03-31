《魔物獵人崛起》熱捧 3天全球售逾400萬套 行政人員版 2021/03/31 分享： 機迷期待的《魔物獵人崛起》（Monster Hunter Rise）遊戲，於上周五（26日）正式發布，並登陸Switch平台。遊戲廣受玩家歡迎，據官方數據顯示，其全球銷量現已突破400萬套。 由日本遊戲 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Galaxy Tab A7 Lite 8.7吋屏幕配3GB RAM 今日 Galaxy Tab A7 Lite 8.7吋屏幕配3GB RAM Apple Watch 擬推極限運動版 2021/03/30 Apple Watch 擬推極限運動版 RoboMaster挑戰賽 香港站優勝隊伍出爐 2021/03/30 RoboMaster挑戰賽 香港站優勝隊伍出爐 App Store + Google Play 被揭欺詐程式204款 2021/03/29 App Store + Google Play 被揭欺詐程式204款 聯想下月8日發布 電競手機Legion 2 Pro 2021/03/29 聯想下月8日發布 電競手機Legion 2 Pro 遊戲 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 銷售 Switch