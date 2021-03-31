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《魔物獵人崛起》熱捧 3天全球售逾400萬套

行政人員版 2021/03/31

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機迷期待的《魔物獵人崛起》（Monster Hunter Rise）遊戲，於上周五（26日）正式發布，並登陸Switch平台。遊戲廣受玩家歡迎，據官方數據顯示，其全球銷量現已突破400萬套。

由日本遊戲

...

欄名 : 科技新知

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