政制改革不再折騰 安定繁榮首紓民困

人大常委會昨全票通過《基本法》附件一及附件二的修訂，重塑香港選舉委員會、立法會和行政長官的組成和競選，為確保今後愛國者治港奠基。中央強調出重招改革、杜絕本港政制架構內的反中亂港分子後，立法機構未來可望與行政體系更通力合作，繼續反映各階層利益，希望港人齊心，攜手解決最重要的民生經濟議題。港人也是熱切期望治港者，皆為賢德兼備之士，為香港的長遠發展出謀獻策，尋求長治久安。

本港前年爆發大型社會運動，很多政治分析家及證據顯示，立法會一度給予外國勢力利用的空間，被反中亂港分子有機可乘。中央亦指出，這種情況下，不得不落重藥，大手改善政制架構的組成，期求撥亂反正，選舉委員會委員將由現時1,200人，增至1,500人，並在12月負責選出40個立法會議席，而功能組別及直選將各佔30及20席。

議會選賢與能 建制力求上進

回歸以來，本港在住屋、醫療等範疇積累眾多深層次矛盾，惟非建制派在覓地建屋、引入海外醫生等事事政治掛帥、肆意拉布，大幅拖低施政效率，甚至曾尋求贏取過半議席否決預算案，以圖癱瘓行政機關。

愛國和民主理應可以並行不悖。新制度下，愛國愛港的泛民候選人，相信仍會獲資格審查委員會批准入閘，但他們必須放下極端暴力抗爭手段，做到實事求是，不僅一心制衡官員，還要嘗試建立合作關係，本港才能再次發揮行政主導的優勢，有效處理問題。至於港府，未來顯然也要繼續兼聽建制以外和民間的聲音，力求政策完善。

香港素來是多元包容的社會，但隨着經濟的結構組成改變，政制上亦要有配合，始可以更妥善反映不同意見和訴求。中資在本地商界日益舉足輕重，貢獻港股逾7成市值，立法會功能組別加入商界（第三），由香港中國企業協會選出1名代議士，也屬情理之中。

助上車促上流 社會再感幸福

本港要由大亂慢慢重回大治，必須選賢與能，議會和選委會皆應有廣泛代表性，反映大部分港人心聲和價值觀。不論政治立場，港人都會期望議員能急市民所急、想市民所想。

往外看，中美對弈升溫，本地傳統建制力量一樣要力求上進，藉人脈、識見助香港善用雙循環和大灣區機遇，在國際變局穩住陣腳。

對內望，困擾本港經年的房屋短缺、貧富懸殊，以及上流機會驟減等根本社會問題，更是刻不容緩。不同政治光譜的議員未來要嘗試磨合歧見，與行政機關尋求共識，全力覓地造地起樓，追回落後多年的公私營單位供應，助人上車；但同樣重要的是，也要保障現已有樓或在供樓市民的利益，樓價要相對穩定，不要大上大落。經濟方面，更多元發展，不同行業和階層人士都能有出頭天。當人人生活改善，社會自能重拾「幸福感」。

新政制框架現已塵埃落定，社會各界應向前看，放低執拗，減少無謂內耗。大家刻下要朝着共同目標奮發，齊心紓解民困，為本港的長治久安打拼，推動人心回歸的工程！

責任編輯：張志堂