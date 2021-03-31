生產力局開發kNOw Touch無觸按鈕揚威國際　夥兩企業合作拓展研發至內地及亞太市場

香港抗疫研發最近揚威國際，展望打入全球市場 ！香港生產力促進局（生產力局）在創新及科技局以及創新科技署大力支持下，去年中成功研發「kNOw Touch無觸按鈕」方案，透過隔空方式按動升降機，以降低傳播新冠病毒的風險。這項研發最近獲得「日內瓦國際發明展2021」榮獲最高級別的「評審團特別嘉許金獎」，而生產力局亦與兩間知名企業簽署技術授權協議，將方案於香港大力推廣並擴展至內地、一帶一路國家及亞太區，展示生產力局為世界各地共同抗疫的決心，以及在科研及技術發展應用層面的積極性及專業能力。

首創無觸電梯面板 降低傳播病毒風險

新型冠狀病毒病(COVID-19)可靠身體接觸感染，更有研究指出病毒能依附在塑膠和不銹鋼表面上存活長達72小時，因此，減少觸碰成了有效防疫的重要方法之一，尤其是公共場所的按鈕都有機會成為病菌溫床。疫情期間，個人的日常防護顯得更為重要，在觸碰公用物品時需要小心翼翼，乘坐電梯時如何避免與電梯按鈕面板直接接觸亦成為一大問題。不少人想到用鑰匙、紙巾或原子筆等物件代替手指接觸按鈕面板，但在疫情下，要維持這個習慣也絕非易事。有見及此，生產力局去年中首創「kNOw Touch無觸按鈕」電梯面板，透過隔空方式按動升降機，以降低傳播新冠病毒的風險。

安裝成本相宜 短至一個工作天完成安裝

「kNOw Touch無觸按鈕」方案成本相宜，相關技術只需簡單安裝即可應用，更毋需進行大幅度的機械結構改動，無須觸碰到按鈕面板，便能夠「隔空撳電梯」，可減低公眾感染病毒的機會。一般的距離感測器通常會發射成正90度的紅外線光束來檢測近距離物體，但需要安裝在每一個樓層按鈕旁邊，硬件改動稍為繁複 。相反，「kNOw Touch無觸按鈕」安裝方便簡單，可應用於不同型號及種類的升降機上，無需改動原有的按鍵，甚至短至一個工作天便可完成，成本低效益高。

▲ 「kNOw Touch無觸按鈕」方案成本相宜，相關技術只需簡單安裝即可應用，更毋需進行大幅度的機械結構改動，無須觸碰到按鈕面板，便能夠「隔空撳電梯」。

而「kNOw Touch無觸按鈕」方案亦是創新科技署為應對新冠病毒疫情而推出的「公營機構試用計劃」下的獲批項目之一，在香港特區政府創新及科技局以及創新科技署大力支持下，目前已於香港多個地點如政府部門、公營機構辦公大樓、香港國際機場、商場、市政大廈、教會、私人屋苑、私人機構等多個地方升降機內率先應用，技術並已獲得本地及多個地區專利。

得獎設計將推廣至內地、一帶一路國家及亞太區

這項研發除於2020年獲得香港電腦學會頒發「抗疫創新數碼方案2020 – 傑出醫療類別獎」，最近更於「日內瓦國際發明展2021」榮獲最高級別的「評審團特別嘉許金獎」，特別嘉許為社會防疫抗疫出一分力的科研成果。而生產力局亦一直致力與各界合作，拓展方案的應用，日前分別與路邦數碼有限公司（路邦）及迅達升降機（香港）有限公司 （怡和迅達）簽署技術授權協議，將「kNOw Touch無觸按鈕」方案於香港大力推廣並擴展至內地、一帶一路國家及亞太區。

▲ 「kNOw Touch無觸按鈕」方案於「日內瓦國際發明展2021」榮獲最高級別的「評審團特別嘉許金獎」，顯示出生產力局為社會防疫抗疫出一分力的科研成果

生產力局總裁畢堅文先生表示：「生產力局銳意以多元化的創新科研服務香港各界，於疫情初期及時研發並推出具成本效益的『kNOwTouch無觸按鈕』方案，運用嶄新技術解決大眾在防疫抗疫的迫切需求。國家剛頒布的《十四五規劃綱要》明確提出支持香港成為國際創科中心。作為香港主要的研發機構之一，生產力局將繼續發揮應用性科研優勢，推進創新科技的發展及實踐。今次與兩家企業合作是自主科研成果商品化的成功實例，期望方案能拓展至香港以外的市場，打入機遇無限處處商機的粵港澳大灣區市場，把握好雙循環的機遇，把技術發揚光大，為社會創優增值，促進智慧城市發展。」

▲ 生產力局總裁畢堅文先生（左）與路邦數碼有限公司行政總裁潘嘉陽教授簽署技術代理協議，攜手推動防疫研發「kNOw Touch無觸按鈕」普及應用。

「kNOw Touch無觸按鈕」令香港科技進一步國際化

路邦行政總裁潘嘉陽教授指：「作為香港科技創作者及參與者, 路邦一直與香港及世界各地伙伴緊密合作，希望透過研發及商業應用使香港成為繁榮的國際創新科技樞紐。擅於電子、機械及信息工程動感技術的我們，對能夠與生產力局及在其他世界級專業參與者同行深感自豪及榮幸。我們堅信「kNOw Touch無觸按鈕」方案是各方共同打造香港國際創科中心的重要示範，必定能藉此機會將香港科技進一步國際化。」

怡和迅達集團行政總裁陳豪賢先生則說：「我們很高興能夠與香港生產力促進局合作，並很榮幸有機會將本地原創新科技推廣到東南亞市場。」

▲ 生產力局總裁畢堅文先生與迅達升降機（香港）有限公司董事總經理黃應星先生（左）簽署合作協議，攜手將原創新科技普及應用，並推廣到東南亞市場。

透過與路邦及怡和迅達合作，兩間知名企業將積極地推廣「kNOw Touch無觸按鈕」方案至不同類型大廈的電梯設施，甚至將應用擴展至升降機以外的不同場景，以及提供後續的支援服務，如負責相關的安裝、維修等服務。協議除香港外，更涵蓋中國內地、澳門、台灣、日本、南韓、澳洲、印度及東南亞等十多個地區。

（資料由客戶提供）