華懋集團與科技園合作成立加速器 　支持初創更快「落地」投入市場

▲ 華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興（左）及香港科技園公司行政總裁黃克強（右）公布兩個最新合作創科項目。

為推動本地創科發展，加速初創企業「落地」投入市場，華懋集團（下稱「華懋」）與香港科技園公司（下稱「科技園」）周一（29日）宣布推出全新合作計劃，包括「CCG Accel - Powered by HKSTP」及「Inno Place@CCG」兩個項目，積極培育初創企業發展智慧城市領域技術，並加速將成果應用於房地產和零售業場景。

「CCG Accel - Powered by HKSTP」創新加速器計劃讓具潛力的初創企業產品或服務，直接在市場進行先導測試，從而加快商品化過程，更快在業界大規模應用。未來兩年，計劃將分為三期進行，每期將設有不同的主題，為最多10間入圍的初創企業提供一系列的培訓、指導和支援。



直接進入先導測試 加快產品商業化



除了投入資金外，華懋將運用資深同事的經驗及知識，幫助初創完善其解決方案，並提供旗下指定物業作為試點，供初創進行先導測試。另外，初創亦將受惠於科技園的網絡推廣及增值服務。第一期計劃將於今年第三季度開展，主題及詳情將稍後公布。



至於第二個項目「Inno Place @CCG」則突破傳統實驗室測試概念，將創科測試過程融入生活空間。初創面對的困難之一，是較難有機會與大企業合作，故華懋主動將旗下物業包括酒店、商場、寫字樓及住宅等，塑造為「Innovation Places」，供初創企業在現實環境中試行並完善其方案，首個測試物業項目為荃灣如心廣場。

▲ 如心廣場將成為「 Inno Place@CCG」項目下，首個測試物業項目。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興在計劃記者會上指：「科技是驅動華懋以至整體房地產行業發展的核心動力。我們致力善用科技提升業務的同時，更積極為香港蓬勃發展的創科生態圈作出貢獻。我們期待與科技園公司合作，攜手在房地產業界建立協作、創新至商品化的良性循環。」



全方位發展配套 有機會獲企業投資



香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「孕育創科發展對支持本港持續經濟發展非常重要。這次與華懋合作主要協助初創與市場接軌，將創新技術商品化，意義重大。憑藉科技園公司的初創加速器框架，加上華懋的行業專門知識，以及作為試點的物業，計劃將有助加快產品推出市場。」



在兩個項目中表現優異的初創企業，將有機會得到華懋進一步採用或投資。同時，科技園將提供創新技術商品化方面的專業知識，包括為採購技術方案提供支援、進行技術驗證、舉辦小型概念驗證試點項目，以及尋找與科技園及其投資合作夥伴的合資機會等。

疫情連繫大企業與初創 冀促成更多深度合作

華懋集團已多次與科技園初創企業合作，例如過去一年就與兩間本地初創──智能睡眠監測平台倍靈科技（Belun）及智能物流平台Zeek合作，在實際場景應用其產品及方案，其代表亦在記者會上分享經驗。



倍靈科技行政總裁梁立慧表示，公司研發的穿戴式指環裝置可收集用戶睡眠時的數據，再經AI運算分析，分析患者的睡眠窒息風險及睡眠質素，提供報告及建議。該公司在去年疫情期間，為華懋旗下酒店住客提供指環，收集睡眠時的血氧量及心跳等數據，更有助監測新型冠狀病毒。梁立慧認為，這次試驗令團隊更了解酒店運作流程及使用者的需要，而現時不少住宅會所均有瑜伽班及健身室等，以協助住戶改善健康，這些都是健康監測系統潛在的應用場景，值得進一步探討。



業務合作識英雄 從客戶變成股東



Zeek聯合創辦人兼策略總監范俊彥介紹，Zeek提供智能系統應用、大數據分析及最後一哩路物流服務，在疫情下獲得與華懋合作的機會，將會議中心及酒店的餐飲帶到社區。以往該公司的客戶以連鎖餐廳為主，這次透過與華懋合作，將服務範疇提升至酒店及會議中心，增強團隊持續發展的信心。范俊彥指長遠合作方向是更深入應用餐飲及零售業數據，計劃推出全新CRM相關項目，運用行業數據進行分析，以提升特定客戶群的服務體驗。

▲ 本地初創的負責人倍靈科技有限公司行政總裁梁立慧博士（右二）及Zeek聯合創辦人兼策略總監范俊彥（右一），與華懋集團數碼轉型總監胡達明（左一）及香港科技園公司策略夥伴總監莫偉軒（左二）分享經驗及挑戰。

華懋集團數碼轉型總監胡達明表示，集團參與企業創投（CVC）有兩大原因，一是尋找策略性價值，增加現有業務競爭力；二是透過數碼轉型開拓新收入來源。以與Zeek合作為例，華懋在體驗過其物流服務方案後感到十分滿意，於是決定投資，成為股東之一。



香港科技園公司策略夥伴總監莫偉軒強調，大企業的支持對初創發展非常重要。因對於初創來說，科技不是憑空想像或放在實驗室，而是在各行業及社會各個角落中應用，而得到房地產行業作為後盾，能為初創創造更多潛在商機。



胡達明期望，華懋與科技園合作的兩項計劃，能夠發掘更多類似的初創深度合作項目，提供更多先導測試及進入市場的機會 ，為社會制造共享價值，共建更宜居城市，符合集團兼顧人、繁榮及環境福祉的營運綱領。

(特約專輯)