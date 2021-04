智能生活化繁為簡！ 全港首個新盤引入HKT Smart Living UVC智能消毒櫃

高品質的家居,除了美感、舒適,還要便利。EIGHT KWAI FONG Happy Valley現夥拍HKT Smart Living,將智能科技術入家居,輕鬆提升住客生活舒適及便捷度。

EIGHT KWAI FONG Happy Valley經HKT Smart Living引入Living+智能家居設備(只適用於指定單位),其智能無線方案操作及安裝簡便,無需裝修或更換電器,輕鬆擁有智能家居。住客及家人只需以語音指令或者APP,即可隨時隨地操控多項家居裝置,例如家居三寶:燈光⁴、冷氣或電視,將操作化繁為簡,為生活帶來更高便利性及靈活性。

▲ EIGHT KWAI FONG Happy Valley提供共139伙³,實用面積由258平方呎至428平方呎²,間格方正¹,吸引不少單身貴族或小型家庭戶參觀⁵。

▲ 在宴會廳與三五知己聚會,住客只要一APP在手,即可調校場內窗簾及燈光^,無論是看電影、開party,氣氛絕對更佳⁶。

UVC智能消毒櫃先進紫外線技術 極速消毒且無臭無毒

為體貼住客在疫情期間需要大量換洗衣物的需要,EIGHT KWAI FONG Happy Valley亦成為香港首個引入HKT Smart Living UVC智能消毒櫃方案的新樓盤@(只適用於指定單位)。智能消毒櫃使用先進的消毒技術,利用紫外線技術破壞病毒的外部蛋白層,使細菌、病毒以及其他有害微生物的DNA和RNA失活,無臭無毒,同時可烘乾衣物毛巾,幫助住客為物品即時進行消毒,同時減省洗衣次數,非常貼心。

▲ HKT Smart Living UVC智能消毒櫃除可放置於住客們的單位內¹,EIGHT KWAI FONG Happy Valley的健身室亦添置了消毒櫃^,為住客及所愛家人創造一個更安心寫意的環境⁴。

▲ HKT Smart Living的無線充電紫外光消毒盒可一機多用,將智能手機放在頂部,可即時無線充電;將智能手機放在盒內只需18-30分鐘,即可為手機或其他不可洗滌的個人物品消毒,且實驗證明能殺死高達99.9%*的細菌;另外,只要在盒內添加一滴液體香薰,即可搖身一變成為香薰擴散器,消毒物品同時添香。

現凡於2021年5月15日前購置EIGHT KWAI FONG Happy Valley的住宅單位,買家將獲贈HKT Smart Living – Living+ 智能家居組合,以及UVC智能消毒櫃乙份(價值港幣7,988元)⁷;而於2021年4月2至11日期間的星期六、日及公眾假期,每組參觀EIGHT KWAI FONG Happy Valley現樓的訪客更可獲贈HKT Smart Living的無線充電紫外光消毒盒乙份(價值港幣398元),以及享用貴賓接駁車服務,上述參觀禮遇#送完即止,立即把握機會!



禮遇詳情如下:

日期: 2021年4月2至11日的星期六、日及公眾假期

時間: 每日上午11時至晚上7時

地點: 跑馬地桂芳街8號

禮遇#: HKT Smart Living無線充電紫外光消毒盒(價值港幣398元)

貴賓接駁車服務(路線由樓盤出發至港鐵銅鑼灣站或香港站)

預約方法: 有意參加者可登入網址 https://bit.ly/3w8VqE4 填妥參觀預約表格

Facebook: http://bit.ly/38p14XA

查詢電話: (852) 2818 1388

為保障訪客和員工的安全與健康,EIGHT KWAI FONG Happy Valley將繼續緊守一系列防疫措施,包括要求所有進場參觀人士必須戴上口罩、在入口登記處量度體溫及填寫健康申報表(如發現有病徵者,職員有權拒絕客人入場參觀),現場亦會放置酒精搓手液等防疫用品,並定時清潔消毒參觀範圍及公共地方。為免人流聚集,訪客將分成最多4人一組參觀樓盤(包括代理),為防疫時刻保持警剔。

預約參觀登記: https://bit.ly/3w8VqE4

Facebook: http://bit.ly/38p14XA

查詢電話: (852) 2818 1388

(資料由客戶提供)

區域:黃泥涌 |街道名稱及門牌號數: 桂芳街 8 號 | 賣方為施行《一手住宅物業銷售條例》第 2 部而就本發展項目指定的互聯網網站的網址:http://www.8kwaifong.com.hk | 本廣告/宣傳資料內載列的相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像。有關相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及/或可能經過電腦修飾處理。準買家如欲了解發展項目的詳情,請參閱售樓說明書。賣方亦建議準買家到有關發展地盤作實地考察,以對該發展地盤、其周邊地區環境及附近的公共設施有較佳了解。

賣方:輝源投資有限公司、Ease Kind Development Limited、寶偉有限公司、貝思有限公司 | 賣方的控權公司 (輝源投資有限公司)︰Pro Treasure Limited、Farzon Bravo Holding (Singapore) Pte. Ltd. 、遠中布拉沃有限公司 及 Farzon Able Group (PTC) Ltd. | 賣方的控權公司 (Ease Kind Development Limited)︰Pro Treasure Limited、Prosperity Developments Limited、Farzon Bravo Holding (Singapore) Pte. Ltd.、遠中布拉沃有限公司 及 Farzon Able Group (PTC) Ltd. | 賣方的控權公司 (寶偉有限公司)︰Pro Treasure Limited、Prosperity Developments Limited、Farzon Bravo Holding (Singapore) Pte. Ltd.、遠中布拉沃有限公司 及 Farzon Able Group (PTC) Ltd. | 賣方的控權公司 (貝思有限公司)︰Pro Treasure Limited、Prosperity Developments Limited、Farzon Bravo Holding (Singapore) Pte. Ltd.、遠中布拉沃有限公司 及 Farzon Able Group (PTC) Ltd. | 發展項目的認可人士:林中偉先生 | 發展項目的認可人士以其專業身份擔任經營人、董事或僱員的商號或法團:創智建築師有限公司 | 發展項目的承建商︰Build King Construction Limited | 就發展項目中的住宅物業的出售而代表擁有人行事的律師事務所︰梁浩然律師事務所有限法律責任合夥 | 已為發展項目的建造提供貸款或已承諾為該項建造提供融資的認可機構︰不適用 | 已為發展項目的建造提供貸款的任何其他人︰不適用 | 本廣告所有內容只供參考,絕不構成亦不得詮釋成作出不論明示或隱含之要約、陳述、承諾或保證。| 根據一份在 2015 年 9 月 7 日於土地註冊處註冊編號為 15100500770017 的分劃契約的第二列表第二部分所列出的 17 個單位並非為賣方所擁有。| 賣方建議準買方參閱有關售樓說明書,以了解發展項目的資料。| 本廣告由賣方或在賣方的同意下發佈。| 詳情請參閱售樓說明書。| 印刷日期:2021 年 3 月 31 日

註:

#活動條款及細則:

1. 活動期為2021年4月2至6日、10至11日。時間為每日上午11時至晚上7時。

2. 每位參加者於整個活動期內只限享用禮遇一次。

3. 參加者與同行者若由同一位地產代理轉介或帶領參觀示範單位,均視被為一組;每組僅一位參加者可換領HKT Smart Living的無線充電紫外光消毒盒乙份。

4. 參加者須出示有效的香港身份證或旅遊證件或其他身份證明文件方可換領HKT Smart Living的無線充電紫外光消毒盒乙份,否則遠中集團/賣方有絕對酌情權決定參加者的換領資格。

5. 參加者於換領HKT Smart Living的無線充電紫外光消毒盒乙份後,有責任承擔其遺失、失竊、毀壞或遭濫用的風險,遠中集團/賣方概不負責。

6. 貴賓接駁車服務為單程服務,路線由EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY出發至港鐵銅鑼灣站或香港站;實時活動及路面情況有機會影響接駁車班次,任何修訂將不作另行通知。

7. 活動相關禮品不可轉售、不可兌換現金及不設退換。遠中集團/賣方有權決定任何人士參加活動或獲得禮遇的資格,並有權向相關人士收回或取消用作轉售用途的禮品。

8. 遠中集團/賣方保留對服務或禮品供應商的最終決定權,HKT Smart Living的無線充電紫外光消毒盒乙份以先到先得形式送出,數量有限,送完即止。

9. 主辦單位、銷售代理及策劃是次活動的相關人員及其直屬家庭成員均不得參加是次活動。主辦單位有權查證及決定所有參加者是否具備獲得參加及/或享有禮遇的資格。

10. 遠中集團/賣方保留對是次活動的最終決定權及所有解釋權,包括但不限於修訂相關條款及細則、隨時暫停或終止活動的權利,而毋須另行通知。



¹有關上述裝置、裝修物料及設備只供參考,並非交樓標準,亦非適用於發展項目的所有單位。準買家如欲了解發展項目之裝置、裝修物料及設備詳情,請參閱售樓說明書或向相關之銷售人員查詢。

²實用面積是按《一手住宅物業銷售條例》第 8 條計算得出的。以平方呎列出的面積由以平方米列出的面積以 1 平方米=10.764 平方呎換算,並以四捨五入至整數。詳情請參閱售樓說明書。

³EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 整棟共有 156 個單位,根據一份在 2015 年 9 月 7 日於土地註冊處註冊編號為 15100500770017 的分劃契約的第二列表第二部分所列出的 17 個單位並非為賣方所擁有。

⁴以上相片於 2021 年 3 月 28日拍攝,並經電腦修飾處理,僅供參考。除特別註明外,安裝或置於本單位之裝置、裝修物料、設備、傢俱、照明裝置及裝飾物品將不會連同本單位一併出售,並只示意個別設計師對本單位的設計理念,只供參考之用,並不構成亦不應詮釋為任何明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。有關裝置、裝修物料及設備之資料,詳情請參閱售樓說明書。

⁵以上相片於 2021 年 3 月 28 日在 21樓F 單位內拍攝,並經電腦修飾處理,僅供參考。

⁶以上相片於 2021 年 3 月 28 日在會所內拍攝,並經電腦修飾處理,僅供參考。

⁷買家於物業買賣完成後(選擇「1440 GO」 先住後付付款計劃之買家將於提前佔用該物業後)會獲贈此優惠。此優惠受相關交易文件條款及條件限制,僅適用於2021年4月2日至 2021年5月15日簽署臨時買賣合約購買指明住宅物業的買家。如有任何爭議,賣方之決定為最終並對買家有約束力。