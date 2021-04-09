【康宏理財巨星專題】舞蹈員變身理財策劃領袖　助年輕人成就夢想

人總有夢想，但時間卻有限，因此好好地規劃人生，才能成就夢想。康宏理財服務有限公司（「康宏理財」）業務拓展總監鍾家豪（Kargo）入行近13年，當年他為了人生在30歲前有新嘗試，毅然放棄擔任全職舞蹈員，投身在他眼中「多勞多得、公平、自主性強」的理財策劃行業，開展第二人生，更建立自己的顧問團隊，協助一眾年輕人實踐目標。他管理年輕團隊的秘訣，就是溝通、溝通與溝通。

設身處地 與年輕成員傾談

從2008年入行開始，勤奮的Kargo只用了約10年時間晉升至康宏理財的總監級別，他現時帶領着以90 後及00後年輕人為主力的 Apollo – KG Team，照顧客戶的理財需要。「我認為我的團隊最特別之處，是我會花很多時間與他們『傾計』，從中我看到現時的年輕人很有創意。新一代未必接受工作與金錢掛勾，他們追求的是工作帶來的滿足感，要求處事公平，崇尚Work-life balance，跟我成長的年代很不同，所以我嘗試放低自己，尊重他們的價值觀。」Kargo說：「我本身很喜歡與別人聊天，而我會安排時間與每一位團隊成員傾談，確保團隊上下能緊密聯繫。」



▲ 鍾家豪會抽時間與每個成員傾談相處

不要猶豫 沒有百分百Ready

Kargo鼓勵年輕人投身理財策劃行業。他認為要在這行業做出成績，除了講求自我規管、定立目標和待人處事的能力外，更需具備不斷追求進步的決心。「市場不斷變化，固然要不斷提醒自己進步，否則很容易被淘汰。但同時所謂的進步，不一定是一次大幅度的改進，持續的小進步，一段時間後亦將會是很大的一步。」他不諱言：「人生處世，不可能百分百Ready才做，凡事都要對自己有信心。」

▲ 鍾家豪希望協助成員圓夢

尋找第二人生 變身培訓導師

Kargo為團隊訂下的目標，不是業績要硬性達到甚麼指標，而是希望團隊成員都能夠找到人生目標，完成夢想。他說：「個人財富健康地增長當然重要，但我最希望是成員身心能夠成長，憑藉理財策劃行業這個平台實現夢想，可以是讀書，也可以是環遊世界。理財策劃行業的特點就是充滿機遇及彈性，既是發展事業的良好平台，同時有助完成其他人生理想。」Kargo坦言，轉職理財策劃行業後，開始發掘到自己的專長，因此決定開展個人培訓事業，分享個人成長及銷售心得予其他人，從而啟發更多人在事業上取得成功。



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