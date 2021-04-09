【康宏理財巨星專題】帶領團隊連續7年業務奪冠 視成員如家人是成功秘訣

在理財策劃的世界，團隊合作就是致勝之道。康宏理財服務有限公司（「康宏理財」）高級業務拓展總監袁家健（Stephen）自2000年獲現任行政總裁冼健岷（Henry Shin）邀請加入，便親眼見證着公司規模高速增長。入行前在會計師樓工作的Stephen，由擔任理財策劃顧問，到現時管理超過500人的團隊，成為公司最大家族團隊，Stephen直指成果全歸功於關係如家人般的團隊成員。

着重團隊發展 成就業績之冠

▲ 袁家健：他的團隊特色是專業、專心、專注和知人善任

Stephen由2001年3月開始建立團隊邀請第一位拍擋加入一起打拼，隨後把團隊名為「ONE TEAM」，矢志成為公司以至業界中的No.1，同時包含團隊「眾志成城、上下一心」的意思。20年過去，ONE TEAM旗下已經有500多位成員；業績亦從2014至2020連續7年登上公司業績冠軍寶座，成績斐然。他坦言全球即使疫症來襲，團隊生意和隊員人數不但未受影響，反而節節上升創新高，背後原因是客戶比從前更重視理財及資產管理。「以往人們重現財富增值，面對疫症，更加了解到良好資產配置及管理，有助對沖風險，因此對於理財策劃和資產管理的需求急劇增加。」

▲ 袁家健的團隊互相分享、挑戰及貢獻

專業專心專注 知人善任

身為團隊領袖，Stephen坦言管理團隊的方法是鼓勵成員互相分享、挑戰及貢獻。Stephen描述ONE TEAM時說：「沒有人是全知全能，但隊員都把他們的知識、經驗和技巧，無私地分享予其他成員，令團隊上下的關係如家人般親密，達到我為人人，人人為我，All for ONE, ONE for all！最重要的是，除了務求改變客戶的人生，我也致力改變團隊成員的人生，令每個成員在ONE TEAM內均學有所成，成就非凡事業，創造豐盛人生。」他指出，ONE TEAM的三大特色是專業、專心、專注，加上知人善任，有隊員擅於創造業績，有隊員擅於建立團隊發掘人才，所以在崗位調配上須確保成員均能夠發揮所長，盡情發揮。

入行逾20年，取得卓越成就的Stephen認為，若有志投身理財策劃行業，最重要的是勇氣（courage）。「我很喜歡電影《月黑高飛》（The Shawshank Redemption），海報上的標語（tagline）是：『恐懼囚禁靈魂，希望還你自由（Fear can hold you prisoner. Hope can set you free）』。未來香港人對資產管理的需求將有增無減，只要你願意嘗試，豐盛人生就在你面前。」

（資料由客戶提供）

