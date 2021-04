【康宏理財巨星專題】帶領團隊連續7年業務奪冠 視成員如家人是成功秘訣

在理財策劃的世界,團隊合作就是致勝之道。康宏理財服務有限公司(「康宏理財」)高級業務拓展總監袁家健(Stephen)自2000年獲現任行政總裁冼健岷(Henry Shin)邀請加入,便親眼見證着公司規模高速增長。入行前在會計師樓工作的Stephen,由擔任理財策劃顧問,到現時管理超過500人的團隊,成為公司最大家族團隊,Stephen直指成果全歸功於關係如家人般的團隊成員。

着重團隊發展 成就業績之冠

▲ 袁家健:他的團隊特色是專業、專心、專注和知人善任

Stephen由2001年3月開始建立團隊邀請第一位拍擋加入一起打拼,隨後把團隊名為「ONE TEAM」,矢志成為公司以至業界中的No.1,同時包含團隊「眾志成城、上下一心」的意思。20年過去,ONE TEAM旗下已經有500多位成員;業績亦從2014至2020連續7年登上公司業績冠軍寶座,成績斐然。他坦言全球即使疫症來襲,團隊生意和隊員人數不但未受影響,反而節節上升創新高,背後原因是客戶比從前更重視理財及資產管理。「以往人們重現財富增值,面對疫症,更加了解到良好資產配置及管理,有助對沖風險,因此對於理財策劃和資產管理的需求急劇增加。」

▲ 袁家健的團隊互相分享、挑戰及貢獻

專業專心專注 知人善任

身為團隊領袖,Stephen坦言管理團隊的方法是鼓勵成員互相分享、挑戰及貢獻。Stephen描述ONE TEAM時說:「沒有人是全知全能,但隊員都把他們的知識、經驗和技巧,無私地分享予其他成員,令團隊上下的關係如家人般親密,達到我為人人,人人為我,All for ONE, ONE for all!最重要的是,除了務求改變客戶的人生,我也致力改變團隊成員的人生,令每個成員在ONE TEAM內均學有所成,成就非凡事業,創造豐盛人生。」他指出,ONE TEAM的三大特色是專業、專心、專注,加上知人善任,有隊員擅於創造業績,有隊員擅於建立團隊發掘人才,所以在崗位調配上須確保成員均能夠發揮所長,盡情發揮。

入行逾20年,取得卓越成就的Stephen認為,若有志投身理財策劃行業,最重要的是勇氣(courage)。「我很喜歡電影《月黑高飛》(The Shawshank Redemption),海報上的標語(tagline)是:『恐懼囚禁靈魂,希望還你自由(Fear can hold you prisoner. Hope can set you free)』。未來香港人對資產管理的需求將有增無減,只要你願意嘗試,豐盛人生就在你面前。」

(資料由客戶提供)