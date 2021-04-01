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恐懼與貪婪

副刊版 2021/04/01

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有緣跟資本界大哥大飲咖啡，他簡單直接地向醫生解釋：「資本市場基本上是恐懼和貪婪的對峙。」要理解股票市場動向，便要了解股民情緒。原來，美國CNN早已有Fear & Greed Index，0至49代表股民在恐懼；50是中性；而51至100則代表貪婪狀態。

醫生興致勃勃地聽着，腦海不其然從資本市場飄回醫學世界。「恐懼」是人類最原始情緒之一，在「獵與被獵」的原始世界裏，高度警覺是保命原則。恐懼源於進化中的身體，所面對危險環境時的生理反射，由腎上腺素引導，心跳血壓增高，肌肉能力加強，主要是支持身體去拼命或「走得快，好世界」。由於是反射性行為，相對下，腦部運作卻慢下來，在恐懼情緒影響下，理性可以蕩然無存。同樣，貧婪也是生理行為，源於盼望得到更多金錢或物質的強烈慾望，當慾望得到滿足時，腦部釋放的Dopamine（多巴胺）會帶來快感，故此貪婪就如上癮，為追求這快感會繼續貪下去，而且跟恐懼一樣，在貪婪情緒影響下，理性可以蕩然無存。

不僅在資本市場，人生很多決定也是恐懼跟貪婪的對決，其中包括選擇職業，甚至伴侶，要知道生理反應是基於化學物質如腎上腺素和多巴胺，而任何化學物質會經時間而消失。故此，在遇上恐懼或貪婪情緒時，千萬不要作出重大決定。對膽小的醫生來說，還是對資本市場避之則吉。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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