香港參與大灣區發展 徐澤提3方向

《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，展示了中國未來改革開放以及經濟社會各個領域發展的政策取向，也展示了實現第二個百年目標的美好前景。香港有一國兩制的制度優勢，在國家實現「十四五」規劃和2035年目標中必大有可為！

港參與灣區建設 3方面實質進展

香港在融入國家發展大局中實現自身更大發展，最重要的抓手是參與和推進粵港澳大灣區建設。近幾年，香港參與粵港澳大灣區建設已經取得了許多實質性進展。主要成果概括為3個方面：

一是規劃體系、政策體系逐步形成。自2019年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式公布後，相關配套政策措施密集出台。目前，涵蓋大灣區建設不同領域、不同層面的近、中、遠期規劃和政策體系已基本形成。全國港澳研究會對相關規劃政策進行了彙編，厚達12大本。我們已把電子版放到研究會的網站，感興趣的朋友可以登錄網站查閱。

二是基礎設施互聯互通加快實現。在「硬連通」方面，深中通道的海底隧道、黃茅海通道等跨海通道、深茂高鐵深江段、廣州白雲機場3期擴建工程等重大項目已經開工建設，皇崗口岸重建工程也已經啟動；在「軟聯通」方面，「港車北上」、「澳門單牌車入出橫琴」政策已經進一步放寬。

三是規則銜接、機制對接取得突破。在醫療領域，作為大灣區內醫療領域合作的典範，香港大學深圳醫院在許多方面實現了突破，例如已經實現深港電子病歷互認，以及為長居廣東的香港居民提供長者免費醫療和慢性病覆診服務。在深執業的部分港籍醫生，正在進行內地技術職稱體系的轉評，首批港籍正高、副高專家即將誕生。這些都是更深層次融合的制度創新。

此外，困擾香港與內地開展醫療服務合作的2個關鍵性問題，即香港註冊藥品在內地不能使用的問題，以及內地醫院評審標準與國際不對接問題，目前已經得以部分解決。2020年11月，國務院已出台《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》；今年2月20日，深圳市也出台了《關於加快推動醫療服務跨境銜接的若干措施》。目前，首批「港藥通」的審批流程已接近尾聲，10多種國際新藥將於近期在深圳率先使用，同時大灣區已經成立「深圳市衞健醫院評審評價研究中心」，致力於制定與國際接軌的醫院評審評價標準，實施與國際接軌的醫院評審評價方法，推動醫院評審評價體系國際化。

在金融領域，「股票通」範圍不斷擴大，在港上市的生物科技公司納入港股通範圍的準備工作正在積極推進，「債券通」南向通有望在今年下半年啟動，「雙向跨境理財通」業務試點也在加快落實，屆時包括香港、澳門和廣東省內9市居民可在大灣區跨境投資區內銀行銷售的理財產品。

總而言之，香港參與粵港澳大灣區建設的路正在愈走愈寬，盡管還存在許多問題，但事在人為。我結合研究會的研究成果，提3點意見建議：

加強頂層決策執行 解決銜接問題

第一，加強頂層設計與決策執行。粵港澳大灣區建設的優勢在一國兩制，解決所有問題的關鍵環節也在於此。這當中涉及多個不同層級的權責主體，尤其是2個特別行政區實行的經濟社會制度、法律司法體系不同，由此產生錯綜複雜的治理關係，正因為如此，頂層設計尤為重要。迄今已有的各級機構還不能真正把統籌協調、政策落地的工作做實，更做不到內地和港澳的同步推進。要有效解決要素流通、規則對接、機制銜接等關鍵問題，必須把決策、執行機制加以明確。

第二，以重點區域建設形成輻射帶動。粵港澳大灣區建設的意義在於發揮一國兩制優勢，必然涉及規則、體制、機制以及其他一系列創新，改革也就步入深水區。為了既有效推動改革，又控制由此而來的風險，在綜合性平台上進行試點非常必要。2019年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒布時就提出，要加快推進深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴等重大平台開發建設。現在，剛頒布的《「十四五」規劃綱要》又進一步把深港河套納入粵港澳4個重大合作平台之一。

我們要高度重視粵港澳合作發展平台的建設問題，把這4個平台作為破解大灣區建設難題的實驗場，以項目和問題為導向，積極破解妨礙要素流動的體制機制障礙，深入推進規則、規制、管理、標準等領域的創新，不斷複製推廣成功經驗，引領帶動粵港澳全面合作。

挺創新創業 建現代化經濟體系

第三，着力在重點領域取得突破。《「十四五」規劃綱要》再次重申，要支持粵港澳大灣區形成國際科技創新中心，這應該是粵港澳大灣區建設的核心任務之一。香港具有的科技研發、金融與物流服務等方面的優勢，不僅可以在「0到1」的科技創新中大有作為，還可以在大灣區內為「1到N」的產品設計、產業化、商品化等貫通上、中、下游的全產業鏈分工合作中發揮作用。

特區政府應積極支持產、學、研形成合力，支持各類資源形成合力，其中包括高度重視發揮港澳地區國家實驗室的作用，支持各類人才創新創業，這不僅是發展香港成為科技樞紐支點的需要，也對澳門、深圳、廣州等其他灣區內科技創新重點城市發揮應有的作用意義重大，進而助力國家轉換增長動力，轉變發展方式、優化經濟結構，實現高質量發展，建設現代化經濟體系。

目前，應以河套深港科技創新合作區為突破口，在包括知識產權、技術標準、環保標準、投資保護、投資貿易便利化等在內的規則與制度對接方面，摸索一套可複製、可推廣的經驗，不斷為創科產業合作提供有利的體制機制。

▲ 香港有一國兩制的制度優勢，在國家實現「十四五」規劃和2035年目標中必大有可為。（ 資料圖片）