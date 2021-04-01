美式炸雞霸世界 黑奴歷史人忘懷

昨天談到在美國請黑人食西瓜隨時被指種族歧視，因為西瓜和當年黑奴生活有着聯繫。其實，美式炸雞同樣能勾起黑人思緒，炸雞成為全球美味，溯源也有一段黑奴往事。

我們今天所知美國的炸雞，起源於美國南方，南方人將炸雞發揚光大，第一個炸雞配方出現在1825年出版，一本名為《弗吉尼亞家庭主婦》（The Virginia Housewife）的食譜中，這本由瑪麗蘭多夫（Mary Randolph）撰寫的食譜，一直被認為是美國第一本出版的南方菜烹飪著作。那麼蘭多夫發明炸雞嗎？只能夠說她寫了炸雞食譜，令更多人吃。她是南方弗吉尼亞州白人富家小姐，家中擁有種植場，亦有黑奴。

美首個炸雞配方 1825年出版

據說她原本打算以這本書，取代前殖民宗主英國舊有的烹飪書，因此食譜清單結合英國和來自西非黑奴的傳統手法，使用美國的食材，食譜中她這樣教人炸雞：把切好雞肉沾上麵粉，撒鹽後在豬油中炸至淺褐色。

炸雞並不是西非特產，更不是英國人創。有歷史學家認為，公元前7,500至5,000年間，中東、非洲等早有人烹煮家禽包括雞。從中東開始，雞進入古埃及，法老王墓中有雞圖案裝飾。雞從埃及飛向希臘、地中海其他地方，古羅馬有以胡椒等香料炸雞肉的食譜，雞之後再到了英國等，英格蘭人喜歡的方式，是煮或者焗雞，蘇格蘭人則喜歡煎炸。歐洲人發現美洲新大陸後，英國人大批殖民到今天美國的地方，當中不少蘇格蘭移民到南方，並帶來了一種傳統，將雞肉放到鐵鍋中以熱油烹之。

當時南方大部分黑奴都來自西非，養雞在他們家鄉相當普遍，烹雞固然有一手。奴隸在農場工作，消耗很大熱量，黑人餐桌上有時會出現雞，補充能量，炸雞順理成章成為菜式。不過，西非式炸雞和今天美國南方炸雞有分別，比較像今天法式，先稍為煎一下，再加入醬汁煮長時間。當時奴隸有雞吃，因為一些奴隸主容許黑奴養雞食，甚至間中可拿出市場賣，幫補一下生計。雞在當時經濟價值有限，容許奴隸賺點小錢無壞，但不會讓黑奴飼養包括豬、牛、馬等，因為試過有黑奴透過售賣這些牲口獲得財富，拿來贖身。

有研究食物歷史的人相信，蘭多夫結合了蘇格蘭人熱油烹雞，及非裔奴隸炸雞手法，寫成美國首份炸雞食譜，成為了一段長時間每個人炸雞的必跟指南，更多奴隸主要求黑人家廚按食譜做菜。家廚也善用自己的烹飪技巧，令炸雞款式愈來愈多，亦更美味，久而久之俘虜了南方白人的胃和心。雖然已經不能確定是非洲奴隸，還是在美國南方生活的蘇格蘭移民在炸雞的貢獻較大，但現在一般都認同，是這兩批同樣在美國南方生活的人，塑造了南方炸雞的地位，當然少不了KOL「廚神」蘭多夫的推廣，她就等於近現代的蔡爾德（Julia Child）、「地獄廚神」拉姆齊（Gordon Ramsay）等。

除了這位弗吉尼亞家庭主婦，美國南北內戰期間和之後，弗吉尼亞州的城鎮戈登斯維爾（Gordonsville），不少黑人婦女經常在火車上販賣炸雞和其他食物賺錢，戈登斯維爾更有「世界炸雞之都」（Fried Chicken Capital of the World）之稱。後來，1876年至1965年期間，美國南部各州對有色人種，主要針對黑人，實行種族隔離，禁止在大多數餐廳吃飯。

黑人經常在外出時，用帶蠟紙的鞋盒放着炸雞，炸雞不需冷藏，所以無論坐火車還是坐汽車攜帶來吃都沒問題，間接促成炸雞成為人人習慣了的簡便快餐美食。

美國每人年均 吃約99磅雞肉

美國有一個全國雞業委員會（US National Chicken Council），據他們的數據，1960年每個美國人平均一年吃28磅雞肉，今天大約是99磅，牛肉只是57磅，豬肉53磅，可見美國人對雞的鍾愛。

炸雞是屬於全世界的，各地有不同變化，搭配當地食材調味料而產生特色。除了美式炸雞外，粵菜的炸子雞、台灣鹽酥雞扒、日本唐揚雞、韓式炸雞等等，各有各美味。美式炸雞未必最好，名氣大皆因美式餐飲連鎖文化。2個多世紀以來，美國黑人養雞、烹雞，就在炸雞成為美式食物代表的時候，他們卻發現，愈來愈少人知道他們有份「發揚雞大」，如今講到美式炸雞，變得好像不關他們事那個樣子。

炸雞，今天反而和一個公開穿着白色西服，在肯塔基州開餐館的白人，劃上了等號。上世紀50年代，那位名叫山德士（Harland Sanders），人稱「山德士上校」（肯塔基州州長賜予的榮譽稱號）的人，將源自過往的南方炸雞做法改良，自己以秘密配方調味，結合壓力鍋科技的快速烹調方式，開始賣炸雞，最厲害的是，他以給其他人特許經營的方式，將他的品牌傳開，就這樣KFC炸雞展翅飛向了世界。

1970年代，KFC炸雞首次登陸香港時，起了一個中國化的名字，叫做「家鄉雞」。據說以為這樣較親民，但反而惹來「我的家鄉沒有這種雞」等批評聲音，後來不再叫「家鄉雞」，改用英文Kentucky音譯的「肯德基」，或索性叫KFC。KFC的家鄉不是弗吉尼亞，但追本溯源南方炸雞和非裔黑奴有過交雜。

同樣在70年代引入香港的McDonald's，原來在香港也有過一段「奴隸」小插曲。話說引入時保留招牌「McDonald's」，刻意沒有譯成中文，以呈現洋化時髦。一段時間後，才譯成中文，音譯為「麥當奴」，避免和「麥當勞道」街名混淆，但卻惹來非議。有口痕者說，那豈不是在「麥當奴」吃東西是「當奴隸」？於是經過研究之後，換成「勞」字，就是「麥當勞」了。