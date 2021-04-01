科技園經營不善 不改革恐淪大白象

在上年年尾推出的「十四五規劃」建議稿中，關於香港的內容不多，除了關於國家安全外，最受人關注的，就是要建設香港成為國際創新科技中心，而香港中聯辦新春「雲酒會」，主任駱惠寧的4個判斷中，亦提出香港要更加積極加快融入大灣區建設。

可以預期，香港和深圳在創科方面會有更多合作，取長補短以建立中國的創科中心。

在這個國家訂立的發展方向下，本地創科發展的法定機構科技園公司卻被媒體披露經營不善。其轄下大埔工業邨內租予亞視的廠房，去年被指經營借貸及紡織業務後，近日該廠房又涉違契推廣虛擬貨幣挖礦服務，事件再次暴露機構管理及營運的問題。成立20年的科技園公司，使命是鞏固香港作為區內科技樞紐地位，屢獲數十億元公帑資助，卻沒有善用資源大力扶助創科業界，反而將4成的資金存於銀行收息，並靠利息收入避免年度盈餘見紅。今時今日，政府各範疇都出現變革聲音，當局是否有勇氣徹底改革科技園公司，是香港創科能否再進一步的關鍵。

存款逾百億 撇除利息年蝕過億

事實上，科技園公司去年5月已入稟指控亞視違契經營借貸及紡織等非合約列明業務，但至今情況依然。一直以來，科技園公司管理的園區中，租戶涉違規使用土地已非首次，壹傳媒創辦人黎智英涉借用工業邨廠房地址做秘書服務，至去年底才突然被控違反地契條款，可見租地標準混亂非常。此外，早前新意網提出司法覆核，指科技園公司縱容多個將軍澳工業邨的租戶，將廠房違規分租予第三方圖利，營運商藉此取得不公平競爭優勢，新意網去年敗訴後提出上訴，官司至今未完。

工業邨土地管理一塌糊塗，科技園公司的資金運用亦令人不解。在2016至2020年間，科技園公司合共獲得政府注資約150億港元，但從最新年度財務報表所見，竟有逾108億元銀行存款並未動用，佔總資產的42%。雖然年內有盈餘6,308萬元，但其實其利息收入達2.35億元，換言之若扣除利息收入，科技園公司營運上錄得過億元的虧損，而且這種情況不單是個別1年，2019年和2018年的情況相若，撇除利息收入，其營運虧損每年過億元。

如果科技園公司真的能夠推動香港創科，政府繼續注資亦無可厚非，但近年香港創科業界在極需資源發展之時，科技園公司似乎沒有想方法提供更多資助，卻將逾4成資金放在銀行收息，那政府何不將資金投放在外滙基金，或找其他渠道投資賺錢？科技園公司的存在，本在於為創科公司提供基礎建設及一站式支援服務，透過提供特惠地皮，促進創科公司建立自用數據中心。創科業界一直指政府的基金難申請，在楊偉雄任創科局局長的年代，項目申請成功率僅29%。科技園公司坐擁大筆資金，如可主動分擔創科局的資助工作，相信中小型創科公司必定發展得更好。

標準不清 被批科技包裝分租土地

科技園公司在租地標準的問題上一直不清不楚，被批以「科技」包裝分租土地，要說在創科領域上的大型項目，可能只想到最近開幕的將軍澳工業邨DT Hub，一個被指似辦公室大樓多於數據中心的項目。DT Hub最為人熟悉的不是其功能，而是其高昂租金，一個位置偏遠、沒有鐵路直達的地方，連同管理費每平方呎租金竟高達21至22元，價錢可以媲美九龍東一帶的商廈。

究竟，科技園公司一眾董事會成員是否知悉這些問題持續發生？董事會的「財務及行政委員會」成員包括不少內地及香港商界人士、大集團高層等，收息當盈利是他們所定下的營運方針嗎？另外，董事會的「企業拓展及批租委員會」理應對批租定下基本規範，現在出現租務亂象，成員責無旁貸。

在最新的財政預算案中，政府繼續注資科技園公司，但以其一直以來的表現還繼續注資，到底最終受益的是本地創科業界，還是科技園公司這個大白象機構？