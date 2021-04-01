注意飲食定期檢查 防胃癌突襲

藝人廖啟智近日不敵胃癌，不幸離世，終年66歲。智叔曾指自己「年紀大，機器壞」，事實上，胃癌屬本港第六大殺手，先天與後天因素皆可增加患癌風險，近年更呈年輕化趨勢。都市人尤需注意生活與飲食習慣，不應對徵狀掉以輕心。

廖啟智患上胃癌消息，令人愕然。事實上，胃癌成因至今未明，但美國癌症協會和智友站資料顯示，除了家族遺傳外，男性患胃癌機率高女性一倍，後天飲食習慣例如長期進食醃製和熏製等加工食品、缺乏進食新鮮蔬果、吸煙以及患幽門螺旋桿菌感染，都會增加患胃癌風險。

病徵似胃炎 易忽視延誤治療

胃癌在本港十大癌症中排名第六，據醫院管理局香港癌症資料統計中心數據，有關發病數字在2016年至2017年間，由1,224宗增至1,314宗。然而，胃癌較難得到及時診斷，主要因為初期病徵不明顯（見表），患者通常感到胃痛飽滯，亦可能出現貧血及大便呈黑色，與胃炎相似。都市人普遍壓力大，出現此類徵狀時僅當胃部不適，因而容易延誤治療。

年紀大（即50歲或以上）雖然是胃癌風險因素，但各地陸續有見胃癌年輕化問題，美國一項研究發現50歲以下人士患胃癌人數每年增幅達1.3%。不煙不酒也非萬無一失，台北榮總腫瘤醫學部表示，曾有確診患胃癌的20歲女子雖然沒有煙酒習慣，亦無胃病，唯一不良習慣是吃燒烤食物。

醃製食品 醫生：愈少吃愈好

內地湖北亦有類似案例，有27歲男子因經常OT、飲食不規律，經常吃宵夜，甚至將燒烤當正餐，胃痛時僅當作消化不良，最終疼痛難忍時方才求診，但胃癌已到晚期。當地有醫生表示，年輕人經常熬夜、壓力過大、飲食習慣不健康，都有機會誘發胃炎、胃潰瘍及胃瘜肉等，增加變成癌症的機率。

此外，當下韓風盛行，韓式菜式例如泡菜甚受年輕人歡迎，但韓國的胃癌發病率卻是全球第一。本港腫瘤科醫生李宇聰強調，泡菜是醃製菜式，含致癌物硝酸鹽及亞硝酸鹽，建議淺嘗，其他加工食品例如乳酪及醃製肉類，因使用硝酸鹽作食物添加劑，因此吃得愈少愈好。

逾50歲 宜每2至3年照胃鏡

胃癌對亞洲人影響較大，華人尤甚，馬來西亞數據顯示華人比馬來亞人患胃癌風險高出3至4倍，與飲食習慣有關，例如較多進食醃製與加工食品。翻看美國癌症協會文獻，東亞與南美屬胃癌較常見的地方，因此較常利用大眾篩查及早發現胃癌，以免錯過黃金治療期。以日本為例，當地政府自2015年起便鼓勵50歲或以上人士，每隔2至3年照胃鏡。

本港現時已有針對頭號癌症大腸癌，推出篩查先導計劃，未來應考慮根據本港胃癌發病率，建議50歲以上人士定期照胃鏡檢查，以求安全。市民亦需從生活作息與飲食習慣着手，若胃部長期不適，應及早就診。

▲ 胃癌近年有年輕化趨勢，不良飲食習慣如經常食用醃製及油炸食品，均會增加患胃癌風險。（資料圖片）