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免費Google Meet 服務延至6月底

行政人員版 2021/04/01

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新冠肺炎疫情帶動視像會議需求，Google去年宣布，一般使用者以Google帳號就能申請使用免費版Google Meet，原限期到昨天，惟近日再宣布，為應對辦公新常態及在家學習，將免費使用期延至今年6

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欄名 : 科技新知

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