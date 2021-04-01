免費Google Meet 服務延至6月底 行政人員版 2021/04/01 分享： 新冠肺炎疫情帶動視像會議需求，Google去年宣布，一般使用者以Google帳號就能申請使用免費版Google Meet，原限期到昨天，惟近日再宣布，為應對辦公新常態及在家學習，將免費使用期延至今年6 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果地圖App可查閱 逾300機場防疫指引 今日 蘋果地圖App可查閱 逾300機場防疫指引 《魔物獵人崛起》熱捧 3天全球售逾400萬套 2021/03/31 《魔物獵人崛起》熱捧 3天全球售逾400萬套 Galaxy Tab A7 Lite 8.7吋屏幕配3GB RAM 2021/03/31 Galaxy Tab A7 Lite 8.7吋屏幕配3GB RAM Apple Watch 擬推極限運動版 2021/03/30 Apple Watch 擬推極限運動版 RoboMaster挑戰賽 香港站優勝隊伍出爐 2021/03/30 RoboMaster挑戰賽 香港站優勝隊伍出爐 Google 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 服務