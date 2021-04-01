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蘋果地圖App可查閱 逾300機場防疫指引

行政人員版 2021/04/01

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蘋果（Apple）的地圖App早年引入多個全球主要機場及購物中心的室內地圖功能，包括幫助導覽及查看機場禁區內有哪些餐廳、店舖位於商場哪一層，以及就近洗手間位置。

針對用戶在新冠肺炎新常態下的外遊需要，日

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欄名 : 科技新知

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