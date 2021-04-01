蘋果地圖App可查閱 逾300機場防疫指引 行政人員版 2021/04/01 分享： 蘋果（Apple）的地圖App早年引入多個全球主要機場及購物中心的室內地圖功能，包括幫助導覽及查看機場禁區內有哪些餐廳、店舖位於商場哪一層，以及就近洗手間位置。 針對用戶在新冠肺炎新常態下的外遊需要，日 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 免費Google Meet 服務延至6月底 今日 免費Google Meet 服務延至6月底 《魔物獵人崛起》熱捧 3天全球售逾400萬套 2021/03/31 《魔物獵人崛起》熱捧 3天全球售逾400萬套 Galaxy Tab A7 Lite 8.7吋屏幕配3GB RAM 2021/03/31 Galaxy Tab A7 Lite 8.7吋屏幕配3GB RAM Apple Watch 擬推極限運動版 2021/03/30 Apple Watch 擬推極限運動版 RoboMaster挑戰賽 香港站優勝隊伍出爐 2021/03/30 RoboMaster挑戰賽 香港站優勝隊伍出爐 商業 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） 手機Apps 科技行業 科技軟件 科技硬件 創新科技及應用 新冠肺炎 肺炎