中信銀行：價值突出　前景看好

在很多投資者眼中，銀行股話題熱度不高，似乎不是資金追捧的「香餑餑」。但隨着近期宏觀經濟復蘇，順週期板塊的投資價值和配置時點正逐步顯現。其中，中信銀行更因獨特的競爭優勢和估值優勢，「黑馬」潛力盡顯，投資價值凸顯，有8大焦點值得關注。

焦點1：戰略清晰目標明確 基本面持續向好

2020年，受疫情影響，銀行整體業績受到較大衝擊。隨着疫情影響減緩，中信銀行的業績逐步企穩，表現不俗。2020年該行全年實現營收1947.31億元（人民幣，下同），比上年增長3.81%；歸屬於銀行股東的淨利潤489.80億元，較上年增長2.01%。

中信集團作為該行大股東，在其「十四五發展規劃」中提出，中信金融板塊要成為國內外領先的綜合金融服務引領者，也明確提出了要全力支援該行發展。 「到2025年，銀行總資產要超過10萬億元，營業淨收入要力爭達2,800億元，淨利潤要實現更快增長」，中信銀行行長方合英在2020年業績發佈會上表示。

為此，該行確立了「三三四」戰略，即堅持公司、零售、金融市場業務「三駕齊驅」的戰略定位，努力打造綜合金融、資產交易、財富管理3大核心競爭優勢，全力構築金融科技、風險管理、人才隊伍、組織架構4大經營發展支柱，努力成為「最佳綜合金融服務提供者」。

焦點2：不良化解成效顯著 資產品質向好可期

數據上，該行資產品質較以往有明顯改善。2020年末，不良貸款率降至1.64%，為近5年來最低，並且該成績是在將信用卡和個貸逾期60天以上貸款全部降為不良的情況下取得的，實屬不易；撥備覆蓋率171.68%，撥貸比2.82%，均保持在較好水平。

該行副行長兼風險總監胡罡表示，「預計從明年開始資產品質就會輕裝上陣，回歸到較好水平。」有分析稱，一旦不良消化完畢、拐點確立，必會帶來ROE的反彈，投資彈性更好。正如中金分析師在近期研報中點評稱，「我們認為公司加大不良處置和問題貸款化解力度，資產負債表將更加健康可信。」

焦點3： 中信協同潛力巨大 有望成為獨特競爭優勢

作為中信集團最大的金融子公司，協同是其放大中信綜合優勢的重要方式。該行人士稱，「中信能夠以聯合艦隊的形式為客戶提供『境內+境外』、『本幣+外幣』、『投行+商行』及『債權+股權』的全方位金融服務。」2020年，該行聯合中信證券等集團金融子公司為客戶提供聯合融資規模達10,782億元，同比增長68%。

有市場人士表示， 未來隨着中信金控的設立， 協同「1+1>2」的放大效應還有很大想像空間。

中信集團董事長朱鶴新談及金控公司的設想時表示，「協同是中信集團的優勢，更是可持續發展的基礎。未來金控公司的打造，就是圍繞『一個中信、一個客戶』這樣的理念展開的。」

焦點4：科技賦能業務發展 搶佔競爭制高點

近年該行科技投入不斷加大，2020年投入額已達近70億元，年增長24%，科技人員數量兩年翻兩番，科技人員佔比達7.6%。未來該行還要持續的加大投入，預計3至5年科技人員將增加至6,000至7,000人。據了解，目前中信銀行已投產國內大中型銀行首個自主分散式核心系統「淩雲工程」，專案投產後，可根據業務需要快速擴展，受理更大批量的業務，其綜合業務能力得到全面提升。

焦點5：「三駕齊驅」共同發力 發展動能持續增強

近年，該行持續推動業務由「一體兩翼」向「三駕齊驅」轉變，對公、零售、金融市場「三大板塊」營收佔比已從3年前的55.6%、34.7%、7.1%調整為45.9%、40.9%、11.7%，可持續發展動能更強。該行行長方合英表示，未來5年，「三駕齊驅」方向仍將持續。去年，該行對公貸款實現近年「最好投放」，金融市場板塊稅前利潤佔比已超過30%；零售在兩次轉型之後，自驅力更強，未來有望成為盈利第一大板塊。

焦點6：財富管理新藍海 打造新的增長極

據介紹，未來該行對於財富管理這片「新藍海」的目標是打造客戶首選的財富管理銀行。通過協同，把集團統一的財富管理品牌「中信幸福財富」打響；將集團各金融子公司投研能力、產品資源整合利用好；將客戶統一帳戶平台「中信優享+」拓展好，給客戶提供統一權益和優質服務體驗。從數位來看，該行零售客戶AUM已突破2.3萬億，私行客戶AUM為6.800億；信銀理財去年7月份成立，資產管理規模達400億，實現盈利5.95億。「未來中信如何在財富管理上打好協同牌，發揮集團金融全牌照優勢，還是有很大的想像空間的」，有市場人士分析稱。

焦點7：結構調整取得突破 發展根基更加牢固

為更從容應對經濟週期波動影響，這幾年該行在資產負債、收入結構調整上下了狠功夫，零售貸款佔比從3年前38%提升至近43%；長三角、珠三角區域貸款佔比由3年前37%提升至近40%。風險收益（RAROC）較高的水利環境、租賃及商務服務、水熱電燃氣業、交通運輸等行業對公貸款佔比從三年前的34%升至近45%，目前A級及以上公司客戶授信餘額佔比提升到近70%。



有分析稱，「結構變化更能彰顯一家銀行的功力和耐力。過去經濟高速發展帶來的紅利正在消退，未來結構變化可能是未來衡量銀行估值的重要維度。」

焦點8：持續保持較高分紅 估值有望修復

長期以來，無論縱向還是橫向比較，該行的分紅和股息率在上市銀行中都保持在較高水平。根據其分配方案，2020年度分派股息124.29億元，每10股現金分紅2.54元，較上年增長6.28%，連續3年提升。近期，該行A股股息率維持在4%至5%之間，H股股息率位於6%至7%。

2020下半年伴隨經濟復蘇加快，銀行基本消化疫情影響，銀行股率先走出估值修復的行情，中信銀行H股股價已從去年10月份的階段性低點上漲超過30%。相信在銀行整體估值修復的大背景下，該行憑藉去年業績和資產品質「反轉」優勢，有望獲更好表現。

（特約）