Mirror的高級白飯魚

久違了的香港樂壇再有新氣象，已經消失了多年的追星一族又再出現，就正如影后鄭裕玲在電台曾經所說，當今能夠叫一班女性高聲尖叫的、在表演場地默默等候的，就只有Mirror這一隊組合。大家不要小覷這男團的「帶

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