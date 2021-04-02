Louis Vuitton Objets Nomades 對外開放的奢華家品世界 副刊版 2021/04/02 分享： 自新冠肺炎肆虐全球後，本地很久都沒有舉行大型的時尚活動了，直至上星期終於有零的突破，為我們打破悶局的是Louis Vuitton，於中環舉行一個為期只有兩個多星期的Louis Vuitton ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Lux Living 最新專欄文章 更多 Macallan Pop-up 落戶K11 MUSEA為The Red Collection造勢 2021/01/08 Macallan Pop-up 落戶K11 MUSEA為The Red Collection造勢 Tudor勇闖深海回顧歷史 2020/11/20 Tudor勇闖深海回顧歷史 LOUIS VUITTON Savoir Faire 最奢華的家品展覽 2020/10/09 LOUIS VUITTON Savoir Faire 最奢華的家品展覽 明閣╳LALIQUE 亞洲首個天然頌讚主題廂房 2020/02/14 明閣╳LALIQUE 亞洲首個天然頌讚主題廂房 Van Cleef & Arpels L'ÉCOLE珠寶藝術學院 永久進駐K11 MUSEA 2020/02/07 Van Cleef & Arpels L'ÉCOLE珠寶藝術學院 永久進駐K11 MUSEA LOUIS VUITTON 家品 時裝服飾種類 時裝服飾 手袋 鞋履 法國 巴黎