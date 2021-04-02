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Louis Vuitton Objets Nomades 對外開放的奢華家品世界

副刊版 2021/04/02

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自新冠肺炎肆虐全球後，本地很久都沒有舉行大型的時尚活動了，直至上星期終於有零的突破，為我們打破悶局的是Louis Vuitton，於中環舉行一個為期只有兩個多星期的Louis Vuitton

...

欄名 : Lux Living

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