詞源不一 愚人節談英語中「傻」與「愚」

愚人節英文稱為April Fools' Day，除了Fool，英語中還有很多其他多種說法用來表示傻子、缺乏智慧或常識等。若有人問「Are you smoking？」，別以為是問你抽煙嗎？若回答「No, I do not smoke」，便笑話。「Are you smoking？」意思和抽煙沒有關係，表達的既不是「你抽煙嗎？」，也不是問「你是不是在抽煙？」，外國人問人「會不會抽煙？」，一般說「Do you smoke？」。「Are you smoking？」是「你腦子進水了嗎？」，「你是不是傻啊？」之類的意思。當身邊人犯傻的時候，就可以用「Are you smoking？」來嘲弄一下。

美前國務卿 形容特朗普「Moron」

說人是傻子、傻瓜，一般用Fool、Idiot、Moron。Fool亦可作動詞、形容詞，除了Fool，形容人愚蠢、傻傻，還有如Silly、Stupid都是較常見的表達。更考究的有Empty-headed，就是沒腦、無知的；Bonehead和Thickskull就指腦殼如同實心的骨頭，亦寓意沒大腦；Birdbrain則表達出腦容量好像鳥兒一樣少，還有其他，就不累贅了。2018年，美國出版一本書叫《Fear：Trump in the White House》，關於特朗普入主白宮以來一些內幕。書中列舉了幾位曾經是他的內閣要員，對其智力水平的評價。白宮前幕僚長凱利（John Kelly）稱特朗普為「Idiot」；被炒魷的國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）就曾形容特朗普為「Moron」；辭職的前國防部長馬蒂斯（James Mattis）則說特朗普只有5、6年級小學生（a 5th or 6th grader）的理解能力。幾位高官的用語，也是英文常用作表達「傻子」，它們其實源自心理學專門術語。Moron、Idiot和Imbecile這3個詞語，最初都是用來描述「癡呆」和「低智」臨床徵狀，分別表達智力障礙的不同程度。

上世紀初，美國有位戈達德（Henry H. Goddard）專門研究心理學，他主張用心智年齡（Mental Age）來為智力障礙分類，在當時獲得廣泛採用。根據他制定的標準：心智年齡在3歲以下，稱為Idiots；心智年齡在3歲到7歲間，稱為Imbeciles；心智年齡在8歲到12歲之間，稱為Morons。按照這種分類，前國防部長馬蒂斯所說的，5、6年級小學生智力，即是沒有脫離Moron的範圍。除了心理學，戈達德當年還有一個研究方向，就是優生學（Eugenics）。

二戰之後，汲取納粹的教訓，優生學成了禁忌學科，大約同一時期，醫學界也開始放棄使用Idiot、Moron、Imbecile這些涉及智力障礙的心智年齡專門分類。然而，這3個詞語在今天日常英語運用當中仍會出現，主要表達「愚蠢、缺乏理解力」等含義，彼此之間也不再有程度上差異。

進入現代社會之前，由於營養缺乏、醫療水平不足，社會中有不少智力有問題的人。主流看法都認同，雖然這些人智力較常人低，也擁有基本人權，應該受到善意對待，不應該被貶低。所以如何客觀地描述具有這種情況的人，在英語中一直是敏感話題。然而，就像Idiot這個詞語，不少曾經是心理學專門術語的字彙，逐漸失去原本含義，進入日常口語，被用來對智力正常的人開玩笑式嘲弄、貶低，甚至惡意侮辱。

在放棄使用Idiot等詞語之後，醫學界一度使用Mental Retardation和Mentally Retarded來描述客觀的智力障礙，但Retard後來又被用來侮辱人，今天已經成了英文媒體禁忌用語。奧巴馬執政時，要求聯邦政府下屬機構用Mental Disability代替Mental Retardation，來描述醫學上的智力障礙。

學術專門英語 被用作指摘他人

或許因為無惡意捉弄，我們有時會形容別人是「傻瓜」、「蠢蛋」；另外也許源於缺乏理解及包容，每當別人的行為讓自己無法理解，或不符合自己主張時，人們亦習慣把別人說成「傻子」、「笨蛋」之類。英語中一批又一批本來是中性、學術專門詞語，或者本來是另一意思的字，都被用來貶低、指摘別人了。

我們今天常說的政治（Politics）一字，大家或許也知道源自古希臘文Politika，意為「城邦中事務」。他們認為，人天生是政治動物，就是指一種城邦的動物。在古希臘人看來，如果一個人不參與城邦日常政治活動，不承擔起一個自由民所盡的政治責任和義務，那麽就還沒有過上「圓滿的生活」。

作為希臘人獨創的一種政治形式，城邦是一種更為優秀的公共與個人生活結合的方式。古希臘城邦的公民幾乎沒有任何現代意義的私人生活，Idiot（愚人）一詞，就是源於希臘文Idiotes，本義是描述那些完全停留在私人世界，不去參加城邦公共生活的人，而這些人被指是「不圓滿」的，後世它漸被賦予了「愚昧」之意。

如果大家不想再貶損別人，但又想向對方表達其做蠢事了，當了傻瓜的意思，或者可以考慮不拋出「stupid」、「silly」或「fool」等字眼，而說「Grow up」（成熟點、別犯傻、別孩子氣），又或者「Wise up」（放聰明點、該醒悟了）。其實，每人都有瘋狂、想得不透徹、或簡單的說，愚蠢的時候，也有被人說Fool、Idiot的一刻。

人生在世，大家也都是Fool，不妨看開些，不必太介懷，一起開心FBI，並非Federal Bureau of Investigation（美國聯邦調查局），是Fooled By Idiot，反正天天都是愚人節，生活天天都有可能受愚弄，平常心，輕鬆過活就好。