九龍區共涉3,343伙供應 啟德沐泰街7號最矚目 置業家居 2021/04/02 分享： 【第二季焦點新盤】九龍區12個新盤有機會在第二季推售，為三區之中最多，涉及3,503個單位，以啟德區最為矚目，當中恒地計劃推售沐泰街7號新盤。 恒地沐泰街7號住宅項目分多期數發展，第1期及第2期部署第二 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 第二季新盤大軍 港九新界逾9,000伙殺到 今日 第二季新盤大軍 港九新界逾9,000伙殺到 港島區尚瓏首推50伙 折實$688.1萬起 今日 港島區尚瓏首推50伙 折實$688.1萬起 新界東星凱‧堤岸間隔多元 1房最細約330呎起 今日 新界東星凱‧堤岸間隔多元 1房最細約330呎起 新界西元朗站上蓋項目第B期涉逾千伙 正待批預售 今日 新界西元朗站上蓋項目第B期涉逾千伙 正待批預售 最新專欄文章 更多 第二季新盤大軍 港九新界逾9,000伙殺到 今日 第二季新盤大軍 港九新界逾9,000伙殺到 新界西元朗站上蓋項目第B期涉逾千伙 正待批預售 今日 新界西元朗站上蓋項目第B期涉逾千伙 正待批預售 新界東星凱‧堤岸間隔多元 1房最細約330呎起 今日 新界東星凱‧堤岸間隔多元 1房最細約330呎起 港島區尚瓏首推50伙 折實$688.1萬起 今日 港島區尚瓏首推50伙 折實$688.1萬起 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」 2021/03/27 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」