九龍區共涉3,343伙供應 啟德沐泰街7號最矚目

【第二季焦點新盤】九龍區12個新盤有機會在第二季推售，為三區之中最多，涉及3,503個單位，以啟德區最為矚目，當中恒地計劃推售沐泰街7號新盤。

恒地沐泰街7號住宅項目分多期數發展，第1期及第2期部署第二

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