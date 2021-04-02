港島區尚瓏首推50伙 折實$688.1萬起 置業家居 2021/04/02 分享： 【第二季焦點新盤】港島區10個全新盤有機會在第二季推售，共1,987伙新供應，其中富豪酒店旗下西營盤尚瓏首批50伙，開放式折實價$688.1萬起，料下周開售。 尚瓏首張價單50伙，實用面積242至431 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 第二季新盤大軍 港九新界逾9,000伙殺到 今日 第二季新盤大軍 港九新界逾9,000伙殺到 九龍區共涉3,343伙供應 啟德沐泰街7號最矚目 今日 九龍區共涉3,343伙供應 啟德沐泰街7號最矚目 新界東星凱‧堤岸間隔多元 1房最細約330呎起 今日 新界東星凱‧堤岸間隔多元 1房最細約330呎起 新界西元朗站上蓋項目第B期涉逾千伙 正待批預售 今日 新界西元朗站上蓋項目第B期涉逾千伙 正待批預售 最新專欄文章 更多 第二季新盤大軍 港九新界逾9,000伙殺到 今日 第二季新盤大軍 港九新界逾9,000伙殺到 新界西元朗站上蓋項目第B期涉逾千伙 正待批預售 今日 新界西元朗站上蓋項目第B期涉逾千伙 正待批預售 新界東星凱‧堤岸間隔多元 1房最細約330呎起 今日 新界東星凱‧堤岸間隔多元 1房最細約330呎起 九龍區共涉3,343伙供應 啟德沐泰街7號最矚目 今日 九龍區共涉3,343伙供應 啟德沐泰街7號最矚目 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」 2021/03/27 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」