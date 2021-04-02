港島區尚瓏首推50伙 折實$688.1萬起

【第二季焦點新盤】港島區10個全新盤有機會在第二季推售，共1,987伙新供應，其中富豪酒店旗下西營盤尚瓏首批50伙，開放式折實價$688.1萬起，料下周開售。

尚瓏首張價單50伙，實用面積242至431

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