  • 25°C
香港時間 : 2021402日 (五) 02:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新界西元朗站上蓋項目第B期涉逾千伙 正待批預售

置業家居 2021/04/02

分享：

【第二季焦點新盤】第二季新界西一共有6個新盤有機會推出，共涉2,111伙，當中以新地與港鐵合作發展的元朗站上蓋項目第B期最矚目，項目坐落於朗樂路1號，提供1,030個單位，戶型多元化，間隔由1房至4房

...

欄名 : 封面故事

相關文章

第二季新盤大軍 港九新界逾9,000伙殺到
今日
第二季新盤大軍 港九新界逾9,000伙殺到
九龍區共涉3,343伙供應 啟德沐泰街7號最矚目
今日
九龍區共涉3,343伙供應 啟德沐泰街7號最矚目
港島區尚瓏首推50伙 折實$688.1萬起
今日
港島區尚瓏首推50伙 折實$688.1萬起
新界東星凱‧堤岸間隔多元 1房最細約330呎起
今日
新界東星凱‧堤岸間隔多元 1房最細約330呎起

最新專欄文章 更多

第二季新盤大軍 港九新界逾9,000伙殺到
今日
第二季新盤大軍 港九新界逾9,000伙殺到
新界東星凱‧堤岸間隔多元 1房最細約330呎起
今日
新界東星凱‧堤岸間隔多元 1房最細約330呎起
港島區尚瓏首推50伙 折實$688.1萬起
今日
港島區尚瓏首推50伙 折實$688.1萬起
九龍區共涉3,343伙供應 啟德沐泰街7號最矚目
今日
九龍區共涉3,343伙供應 啟德沐泰街7號最矚目
躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」
2021/03/27
躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」

上一篇文章

新界東星凱‧堤岸間隔多元 1房最細約330呎起

下一篇文章

新盤提速推 市場焦點重回一手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？