新界西元朗站上蓋項目第B期涉逾千伙 正待批預售

【第二季焦點新盤】第二季新界西一共有6個新盤有機會推出，共涉2,111伙，當中以新地與港鐵合作發展的元朗站上蓋項目第B期最矚目，項目坐落於朗樂路1號，提供1,030個單位，戶型多元化，間隔由1房至4房

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