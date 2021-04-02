第二季新盤大軍 港九新界逾9,000伙殺到 置業家居 2021/04/02 分享： 2021年首季雖然受第四波新冠肺炎疫情持續影響，惟新盤銷情未如去年同期般差，首季售逾3,880伙單位。第二季新盤續部署推售，受惠多個大型新盤趕推售，料本季或有逾9,000伙供應隨時出擊。 發展商已適應疫 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 九龍區共涉3,343伙供應 啟德沐泰街7號最矚目 今日 九龍區共涉3,343伙供應 啟德沐泰街7號最矚目 港島區尚瓏首推50伙 折實$688.1萬起 今日 港島區尚瓏首推50伙 折實$688.1萬起 新界東星凱‧堤岸間隔多元 1房最細約330呎起 今日 新界東星凱‧堤岸間隔多元 1房最細約330呎起 新界西元朗站上蓋項目第B期涉逾千伙 正待批預售 今日 新界西元朗站上蓋項目第B期涉逾千伙 正待批預售 最新專欄文章 更多 新界西元朗站上蓋項目第B期涉逾千伙 正待批預售 今日 新界西元朗站上蓋項目第B期涉逾千伙 正待批預售 新界東星凱‧堤岸間隔多元 1房最細約330呎起 今日 新界東星凱‧堤岸間隔多元 1房最細約330呎起 港島區尚瓏首推50伙 折實$688.1萬起 今日 港島區尚瓏首推50伙 折實$688.1萬起 九龍區共涉3,343伙供應 啟德沐泰街7號最矚目 今日 九龍區共涉3,343伙供應 啟德沐泰街7號最矚目 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」 2021/03/27 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」