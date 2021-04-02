西貢市133 PORTOFINO現樓7號洋房 打造大宅寫意空間 置業家居 2021/04/02 分享： 信置旗下西貢市133 PORTOFINO累售10個分層單位及1幢洋房，套現逾$3.5億，假期後會按市場反應再推新單位招標。 133 PORTOFINO開放全新現樓示範單位，HOUSE ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德GRANDE MONACO周日發售50伙 折實$847.1萬起 今日 啟德GRANDE MONACO周日發售50伙 折實$847.1萬起 西營盤尚瓏 備開放式至3房 最快復活節後開價 2021/03/27 西營盤尚瓏 備開放式至3房 最快復活節後開價 旺角ONE SOHO待批預售 部署下季推售 2021/03/27 旺角ONE SOHO待批預售 部署下季推售 西南九龍維港滙I 下周一再售126伙 首推複式戶招標 2021/03/20 西南九龍維港滙I 下周一再售126伙 首推複式戶招標 沙田瓏珀山 引入Miele Foodview焗爐 價值$5.9萬 2021/03/20 沙田瓏珀山 引入Miele Foodview焗爐 價值$5.9萬