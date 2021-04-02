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啟德GRANDE MONACO周日發售50伙 折實$847.1萬起

置業家居 2021/04/02

分享：

會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，早前加推4號價單，涉及26伙，包括13伙低座及13伙高座單位，價單定價介乎$1,065.5萬至$2,124.9萬，價單呎價$28,884至$34,670。

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欄名 : 新盤速遞

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