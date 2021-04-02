啟德GRANDE MONACO周日發售50伙 折實$847.1萬起 置業家居 2021/04/02 分享： 會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，早前加推4號價單，涉及26伙，包括13伙低座及13伙高座單位，價單定價介乎$1,065.5萬至$2,124.9萬，價單呎價$28,884至$34,670。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 西貢市133 PORTOFINO現樓7號洋房 打造大宅寫意空間 今日 西貢市133 PORTOFINO現樓7號洋房 打造大宅寫意空間 西營盤尚瓏 備開放式至3房 最快復活節後開價 2021/03/27 西營盤尚瓏 備開放式至3房 最快復活節後開價 旺角ONE SOHO待批預售 部署下季推售 2021/03/27 旺角ONE SOHO待批預售 部署下季推售 西南九龍維港滙I 下周一再售126伙 首推複式戶招標 2021/03/20 西南九龍維港滙I 下周一再售126伙 首推複式戶招標 沙田瓏珀山 引入Miele Foodview焗爐 價值$5.9萬 2021/03/20 沙田瓏珀山 引入Miele Foodview焗爐 價值$5.9萬