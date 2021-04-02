失業雖惡化 空置率4.3%屬中性

受新冠肺炎疫情打擊，整體失業率持續攀升，最新公布的失業率已升至7.2%，創近17年的新高，失業率上升的同時，經濟環境仍然惡劣，本地經濟遲遲仍未走出衰退，經濟不景氣，連帶住宅空置情況亦有所惡化，根據政府最新的數字，截至去年底全港空置的住宅單位多達52,370伙，較去年同期激增近17%，不過究竟5.2萬伙住宅空置是否屬於相當嚴重的水平。

5.2萬住宅丟空 逾萬單位待入伙

無可否認，去年住宅空置情況明顯增加，新近差估署公布的《香港物業報告2021》初步統計數字，報告顯示去年私樓落成量及空置量率同創新高，其中去年全港私樓空置量是創自2008年以來的13年新高，整體私樓空置率由2019年的3.7%，顯著上升至4.3%，但亦只是回升至2019年即兩年前的水平，換言之空置量是13年新高，空置率就只是兩年新高。

5.2萬伙的空置單位，表面看來確實是一個相當高的數字，不過我們亦需留意，差估署亦表明在5.2萬伙的空置單位中，多達10,350伙屬於已取得入伙紙，但因仍未批出滿意紙的單位，由於當中不少屬於等待業主收樓的單位，實質上並非空置，當然即使每年均有一定數量的同類單位，但去年同期這類單位只有7,340伙，從上述數字來看，去年空置單位大幅增加多少是涉及技術因素。

空置單位大增，而空置率亦升至4.3%水平，空置率上升是否令人擔心，或者我們可以嘗試用另一角度來探討，在經濟學的理論中，有一個名詞是「自然失業率」（Natural Rate of Unemployment），意思是指一個不會造成通脹的失業率。換言之相關失業率正處於均衡的狀態，工資及物價處於均衡，通脹率處於固定。

「自然空置率」處均衡 樓價有支持

在經濟學理論上，自然失業率是可以透過公式計算出來，早年金管局的研究指出，受經濟結構性的轉型影響，本港自然失業率約介乎3至4%。在空置率的理解中，同樣可以有一個「自然空置率」，在自然空置率樓價亦處於一個均衡，樓價不會因此而推高。

再者翻查過去十多年整體私人住宅的空置率情況，近10年整體空置率大多是處於4%以下水平，期間只有2018年及2020年曾升至4.3%水平，剛好這兩年的樓價均出現稍微調整，在2002至2005年間整體住宅空置率曾連續4年處於6%以上，而這時樓價亦正處於歷來低位。

總括而言，空置率的高低確實會對樓價表現帶來一定的影響，從過去20年的空置率變化來看，目前4.3%的空置率並不算是一個偏高的水平，同樣地當空置率介乎3至4%水平，或可稱之為自然空置率，對整體樓價有一定支持作用，相反當空置率長期處於5%以上，樓價或許會出現較明顯的整固，現階段來看，4.3%空置率對樓價影響應該較為中性。

▲ 去年全港私樓空置量是創自2008年以來的13年新高，全港空置的住宅單位多達52,370伙。（資料圖片）