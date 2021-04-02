  • 25°C
香港時間 : 2021402日 (五) 02:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

溫哥華Gryphon House設計古典 用料頂級 2房入場費$919萬起

置業家居 2021/04/02

分享：

溫哥華一向是港人移民加拿大的熱門城市，當中位於溫哥華Kerrisdale的物業Gryphon House，供應63伙，面積介乎710至1,639平方呎，2房入場費約150萬加幣起（折合約港幣$919萬

...

欄名 : 海外置業

最新專欄文章 更多

胡志明市 Grand Marina,Saigon 萬豪品牌住宅 擁河畔美景 $690萬進場
2021/03/27
胡志明市 Grand Marina,Saigon 萬豪品牌住宅 擁河畔美景 $690萬進場
倫敦Queen's Square 位處交通樞紐 出入方便
2021/03/20
倫敦Queen's Square 位處交通樞紐 出入方便
新加坡Amber Park戶型多元 用料優質 最平$640萬起
2021/03/13
新加坡Amber Park戶型多元 用料優質 最平$640萬起
倫敦Futurehome, South Gardens罕有聯排別墅 連前後花園
2021/02/27
倫敦Futurehome, South Gardens罕有聯排別墅 連前後花園
布里斯本Brisbane One已屆現樓 首期$21萬可進駐
2021/02/20
布里斯本Brisbane One已屆現樓 首期$21萬可進駐
溫哥華 加拿大 海外物業

上一篇文章

樂而居花園綠化高戶型大 售價約￥300萬起

下一篇文章

4個好去處 和毛孩過復活節！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？