溫哥華Gryphon House設計古典 用料頂級 2房入場費$919萬起 置業家居 2021/04/02 分享： 溫哥華一向是港人移民加拿大的熱門城市，當中位於溫哥華Kerrisdale的物業Gryphon House，供應63伙，面積介乎710至1,639平方呎，2房入場費約150萬加幣起（折合約港幣$919萬 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 胡志明市 Grand Marina,Saigon 萬豪品牌住宅 擁河畔美景 $690萬進場 2021/03/27 胡志明市 Grand Marina,Saigon 萬豪品牌住宅 擁河畔美景 $690萬進場 倫敦Queen's Square 位處交通樞紐 出入方便 2021/03/20 倫敦Queen's Square 位處交通樞紐 出入方便 新加坡Amber Park戶型多元 用料優質 最平$640萬起 2021/03/13 新加坡Amber Park戶型多元 用料優質 最平$640萬起 倫敦Futurehome, South Gardens罕有聯排別墅 連前後花園 2021/02/27 倫敦Futurehome, South Gardens罕有聯排別墅 連前後花園 布里斯本Brisbane One已屆現樓 首期$21萬可進駐 2021/02/20 布里斯本Brisbane One已屆現樓 首期$21萬可進駐 溫哥華 加拿大 海外物業