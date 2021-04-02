寵物給予我們滿滿的幸福感，累了只要回家摸一摸毛孩，總能忘記煩惱和感到治癒。主人們一於趁「一田愛寵祭」為家中的小可愛添置衣、食、住、行生活所需，製造幸福滿滿生活。

不少主人都會為毛孩打扮靚靚出街、在家影靚

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