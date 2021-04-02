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D2 Place「Dog 2gather」

置業家居 2021/04/02

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天台花園寵物共享空間重新回歸！天台花園不但鋪上全新人造草墊，更增添不少專為寵物而設的玩具和用品，讓毛孩盡情放電，主人亦可以舒舒服服享受休閒時光。D2 Place更誠邀「香港掂檔十大匠人選舉2019」冠

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欄名 : 家居頭條

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