D2 Place「Dog 2gather」 置業家居 2021/04/02 分享： 天台花園寵物共享空間重新回歸！天台花園不但鋪上全新人造草墊，更增添不少專為寵物而設的玩具和用品，讓毛孩盡情放電，主人亦可以舒舒服服享受休閒時光。D2 Place更誠邀「香港掂檔十大匠人選舉2019」冠 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 4個好去處 和毛孩過復活節！ 今日 4個好去處 和毛孩過復活節！ HomeSquare呈獻《寵物‧家‧市集》 今日 HomeSquare呈獻《寵物‧家‧市集》 一田愛寵祭 今日 一田愛寵祭 最新專欄文章 更多 4個好去處 和毛孩過復活節！ 今日 4個好去處 和毛孩過復活節！ 一田愛寵祭 今日 一田愛寵祭 HomeSquare呈獻《寵物‧家‧市集》 今日 HomeSquare呈獻《寵物‧家‧市集》 人氣網站Felissimo 買盡趣怪日系雜貨 2021/03/27 人氣網站Felissimo 買盡趣怪日系雜貨 推介8：不銹鋼水樽 真空隔熱兼可噴霧 2021/03/27 推介8：不銹鋼水樽 真空隔熱兼可噴霧 市集 赤柱廣場 Stanley Plaza HomeSquare 一田 D2 place 復活節