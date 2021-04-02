Amazon Smart Oven 四合一功能支援語音助手 置業家居 2021/04/02 分享： 【編輯推介】大家可能聽過甚至使用過Amazon電子閱讀器及揚聲器等產品，然而，首部內置Amazon Alexa語音助手（兼容Amazon Echo Dot設備）的智能焗爐，大家未必知道。今天，大家已可 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 影音家電 相關文章 Mia Cucina煤氣焗爐 5星級廚神 今日 Mia Cucina煤氣焗爐 5星級廚神 最新專欄文章 更多 Mia Cucina煤氣焗爐 5星級廚神 今日 Mia Cucina煤氣焗爐 5星級廚神 對付黃梅天 大小抽濕機最平$118有交易 2021/03/13 對付黃梅天 大小抽濕機最平$118有交易 Blueair空氣淨化 器智能除菌全天候守護健康 2021/02/20 Blueair空氣淨化 器智能除菌全天候守護健康 飛利浦智能萬用鍋 簡單易用新手變大廚 2021/01/30 飛利浦智能萬用鍋 簡單易用新手變大廚 OSIM聯乘Acer Predator 按摩電競椅限時折扣 2021/01/23 OSIM聯乘Acer Predator 按摩電競椅限時折扣 香港中華煤氣（00003） 煤氣 家電 消費資訊 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 智能家居 語音助理